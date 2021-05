El analista político Hernán Chaparro aseguró que los constantes errores y la imprecisión en sus propuestas por parte del candidato Pedro Castillo han provocado que Keiko Fujimori empiece a subir en las últimas encuestas.

Además, consideró que la constante intromisión en la campaña del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, también lo está perjudicando.

“La señora Fujimori ha remontado porque Castillo no termina de desmarcarse de Perú Libre del señor Cerrón, le habla al votante de centro y no convence, no acepta entrevistas, sus propuestas son imprecisas, y al final, la gente indecisa se va con el candidato que se muestra seguro”, indicó.

Asimismo, el experto afirmó que el afán de protagonismo de Vladimir Cerrón le puede costar el triunfo a Castillo en la segunda vuelta del 6 de junio.

“El señor Cerrón le está haciendo mucho daño a Castillo por su evidente afán de protagonismo. El comportamiento de Castillo es de tomar distancia del ideario inicial pero sin alternativas. Sus respuestas son evasivas”, señaló.

Como se sabe, la última consulta nacional urbano-rural de CPI señala que Castillo obtiene un 34.2% de intención de voto, mientras que Keiko logra un 32%.

MENOS ERRORES

Por su parte, el politólogo José Alejandro Godoy afirmó que la candidata de Fuerza Popular ha cortado las distancias debido a que hace una campaña más profesional, sus propuestas efectistas y sus viajes por el interior del país.

“Aún hay muchas personas que no definen por quién votar, pero es evidente que la señora Fujimori está cometiendo menos errores que su rival. Ha presentado su equipo técnico, está proponiendo medidas efectistas y viaja mucho por el interior del país”, agregó a Trome.

Además, aseveró que las alianzas de Perú Libre con Juntos por el Perú (JPP) y Fuerza Popular con Alianza para el Progreso (APP) son beneficiosas para ambos candidatos. “APP le da trabajo de base en el norte a la señora Fujimori, mientras que JPP le va a aportar cuadros técnicos que necesita Castillo”, acotó.