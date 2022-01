El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que esta semana se llevarán a cabo reuniones con empresarios representantes de farmacias y clínicas para evaluar la implementación de un tope de precios en medicamentos relacionados a la atención por COVID-19.

En una entrevista a Exitosa este lunes 17 de enero, el titular del Ministerio de Salud destacó que la tercera ola de contagios y la alarma que se generó luego de las fiestas de fin de año del 2021 ocasionó una alta demanda de medicinas y pruebas para detectar la COVID-19.

“Respetamos la libertad de empresa, pero lo que no vamos a permitir es que pase lo que sucedió en la primera ola, que un sector por suerte minoritario, afectó mucho a la población. Empresarios especularon con la situación grave sanitaria y se dispararon los precios, se disparó el oxígeno y el precio de las camas UCI en las clínicas”, resaltó.

“Esto no puede pasar así, no lo vamos a permitir. Tiene que haber un límite, un techo en los precios. Vamos esta semana a sentarnos con la asociación de farmacias y boticas del país, también con empresarios de las clínicas y de oxígeno, pero tenemos que entender todos que tenemos un compromiso con el país”, agregó.

Hernando Cevallos manifestó que la coyuntura actual no es para que los empresarios se enriquezcan, sino para que asuman su responsabilidad de servir a la gente, por lo que el Estado tiene la responsabilidad de evitar que la libertad de mercado se convierta en especulación.

“Tiene que haber un nivel de control porque la progresión de los contagios se va a mantener por un tiempo más. Hay que ponerle un límite, esperamos que no se ponga a la ciudadanía en una coyuntura de una situación límite para conseguir camas, oxígeno”, acotó, para luego indicar que el avance de la vacunación contra la COVID-19 ha permitido controlar la situación sanitaria del país.

Nuevas medidas ante contagios

El ministro Cevallos, en otro momento, adelantó que este miércoles 19 de enero el Ejecutivo estará anunciando nuevas medidas para establecer cómo se debe proceder en caso haya síntomas relacionados a la COVID-19.

“El miércoles vamos a sacar una nuevas medidas para que la gente esté más tranquila, para que la gente sepa cuándo realmente tenemos que preocuparnos, cuánto tenemos que concurrir frente a un signo de alarma o de control y también qué mecanismos de seguimiento del Ministerio de Salud habrá”, señaló.

El titular del sector Salud recordó que no todos los que contraen el coronavirus deben acceder a una prueba de antígeno o molecular, ya que puede controlar los síntomas en aislamiento en su hogar y así evitar más contagios.

“Si tiene síntomas de COVID-19 pero no son signos de alarma, no es necesario correr para hacer una prueba molecular o antigénica. Esos protocolos se van modificando en función a cómo va cambiando la situación epidemiológica [...] Esto va a permitir una menor presión en pruebas moleculares pero tiene que ir acompañado de cualquier medida necesaria para evitar la especulación en pruebas y medicamentos que, hasta ahora felizmente, no necesitamos”, concluyó.