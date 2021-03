El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, confirmó que se vacunó contra el coronavirus (COVID-19) en Estados Unidos. En una transmisión en vivo en Facebook desde Cusco, región a la que ha arribado pasadas las 3:00 p.m. para actividades de campaña, señaló que recibió la dosis durante uno de sus recientes viajes al país norteamericano.

“He logrado hacerlo sin quitarle ninguna vacuna a mis compatriotas. Sí, claro. Por supuesto [me he vacunado]. Yo tengo que seguir viajando por el Perú. Todo el mundo dice que ‘este es un candidato medio viejito’”, expresó.

“Bueno, ahora tomo en consideración que tengo que protegerme a mí, a mi familia y a la gente con la cual yo hablo”, añadió al precisar que la vacunación ha sido por medio del sector privado.

“No he sido asistido por ningún gobierno. [Ha sido] con el mercado privado, que yo he tratado de abrir para todo el mundo. No se olviden que yo hice una propuesta, que se abra el programa ‘Sagasti-De Soto’, con el objetivo de traer países de afuera para que sean vacunados todos. Pero, desgraciadamente, hasta ahora no he tenido éxito. Espero que me acepte pronto [el presidente Francisco Sagasti]”, declaró De Soto.

Sobre la marca de la vacuna que ha recibido, el candidato presidencial dijo ignorar ese detalle, aunque precisó que se la ofrecieron.

“Y, por supuesto, porque tenía que visitar Estados Unidos por otra razón, me la pusieron ahí, pues. El problema no es ser vacunado. El problema es cuando se abusa del poder como funcionario público”, sentenció.