Por: Oscar Torres

Hernando, ¿a qué crees que se debe el repunte que estás teniendo en esta recta final de la campaña?

A nuestra política de comunicación que ha ido afinándose con el tiempo. Y que nos ha permitido decir las cosas más breves, más dentro de contexto y se han entendido mejor.

Alfredo Torres dijo que ni Yonhy Lescano está fijo en la segunda vuelta, ¿qué estrategia vas a tener en estos días que se vienen?

No tomo por hecho la candidatura de otro rival, no identifico la candidatura de otro rival, más bien me mantengo flexible para poder reaccionar en todas las direcciones requeridas. No veo un rival principal porque las cosas pueden cambiar de un día al otro.

Se dice que tu crecimiento es en base a los votos que estaría perdiendo López Aliaga, ¿también lo ves así?

Puede ser una parte de esos votos de las personas que creen que el comunismo o algunas de sus vertientes y el populismo son los peores enemigos de nuestro futuro, cosa con la cual yo estoy de acuerdo en la medida que la gente se da cuenta de que para ganar al final tú vas a necesitar unir distintas opiniones en todo el Perú. Y López Aliaga no hace otra cosa que pelearse con prácticamente todas las otras facciones políticas, aparte de ofender a los ciudadanos, a las mujeres en particular, y a la gente pobre evidentemente. Con el tiempo eso ha tenido que erosionarlo y una parte de esos votos han venido hacia nosotros.

A propósito, el popular ‘Porky’ te ha calificado de farsante y vanidoso, ¿qué le responderías?

Que hasta ahora no encuentro razón ni en sus críticas y no voy a autoflagelarme.

Tú has insistido en que tienes la fórmula para hacer crecer la economía. Concretamente, ¿cuál es?

Es haber identificado con mucha paciencia y a través de muchos estudios aquellos proyectos que están listos para despegar. Hay de los grandes como el de las grandes minas, de los grandes yacimientos, no renovables y renovables, que todo lo que requieren es quitarle trabas, que podrían echarse a andar dentro del primer año de gobierno, y varios informales que son mucho más fáciles porque se trata de simples socavones que podrían tranquilamente, entre ellos nomás, liberar un millón de millón de dólares de reservas, lo cual podría poner en el bolsillo de los peruanos más de 38 mil millones de dólares dentro del primer año. Lo mismo tenemos identificado, pero para industria y comercio en el sector urbano y eso incluye mototaxis, taxis, colectivos y carga pesada.

También dijiste que tenías los contactos para traer las vacunas. ¿Qué harías el 28 de julio de llegar a Palacio?

Lo mismo que dije en la propuesta general. Le hemos ofrecido ya al gobierno sin necesidad de esperar que seamos nosotros quienes gobiernen, que es un agente que tenemos en el mercado. Ver qué oportunidades hay. Si necesito tomar contacto con jefes de Estado, por supuesto que lo voy a hacer, creo tener los mejores contactos del Perú. En todo caso ya hemos identificado uno que permite en tres meses prácticamente, según me dicen los expertos, cubrir la mayor parte de nuestras necesidades... más bien confiar en la economía privada y comunitaria del Perú para que haga las compras directamente sin tanto trámite que es la fuente de todos nuestros males.

Las propuestas de Yonhy Lescano, ¿te parecen populistas?

Populistas en el sentido de que varias de sus propuestas no veo cómo las va a financiar, sobre todo si lo que promete es más Estado en todas las gestiones, y todos sabemos que el Estado está enfermo, más bien traba lo que son complicaciones, se venden a buen precio y se llaman corrupción...

¿Por qué crees que un modelo izquierdista y estatista traería más pobreza al Perú?

Porque no conozco ningún país estatista, lleno de trabas, que sea un país en desarrollo que haya producido una economía de éxito. Todos los países que tienen éxito son países que tienen procesos muy rápidos para que la población en una economía social de mercado responda en lugar de un pequeño cogollo de llamados especialistas de la República que nunca salen adelante.

Te están criticando mucho por tener tan cerca a un personaje como ‘Chibolín’, a quien comparan con ‘Richard Swing’. ¿Lo vas a mantener como asesor?

No hay ninguna comparación entre el uno y el otro. Uno es el caso de Andrés, que tú llamas ‘Chibolín’. Maneja una producción de televisión que es casi imposible ver y creo, propiamente, que no existe en ninguna otra parte de América Latina. Es un empresario que si en caso la gente no se ha dado cuenta no es farándula, es político. Lo que pasa es que utiliza el vehículo de dirigirse a los sectores C, D y E, que son la mayor parte del Perú, a través de avenidas que a ellos les gusta, que es la manera cómo entienden política, que tiene que ver con el buen humor, con el baile, la canción y ciertas figuras dramáticas. Sencillamente eso significa que es una persona completamente distinta a ‘Richard Swing’.