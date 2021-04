Hernando de Soto fue cuestionado por el periodista Fernando del Rincón de CNN sobre su vacunación en Estados Unidos. El candidato de ‘Avanza país’ no quiso responder en qué estado del país norteamericano recibió la vacuna ni dio muchos detalles sobre ese proceso.

El candidato presidencial precisó que fue gracias a un contacto en Estados Unidos que recibió la vacuna, pero indicó que todo se realizó de manera legal sin quitarle la dosis a nadie.

”Me vacuné en un estado donde no se exige la residencia. Yo soy residente de Perú. Por un contacto en los Estados Unidos se me ofreció a través de vías privadas la posibilidad de ser vacunado y, efectivamente, fui a un estado donde no se requiere la residencia y me vacuné. A diferencia de Vacunagate no le he quitado su cuota a ningún peruano”, indicó De Soto.

Buena cuadrada que le da Rincón a Hernando de Soto sobre su vacunación en USA. El charlatán solo atina a hacerse el payaso. #HDSNoVa pic.twitter.com/jdjzvFcNKI — Christian Bustamante ® (@chrisbustc) April 6, 2021

Al ser cuestionado por el hombre de prensa sobre el estado donde fue inoculado, De Soto no quiso dar respuesta. “Yo no creo que tengo la obligación de contestar eso, no quisiera perjudicar a nadie que me ha ayudado”, precisó.

HERNANDO DE SOTO RESPONDIÓ DE MANERA IRÓNICA

Fernando del Rincón indicó que en Estados Unidos se ha criticado duramente al ‘turismo de vacunas’ y precisó que inclusos sus familiares que no son residentes no han podido vacunarse, a diferencia de De Soto. “Si usted no me quieres responder, no tiene que hacerlo, si no tiene nada de malo, por qué no decirlo”, indicó.

“Si su orden de ética es que uno tiene que anunciar antes de vacunarse, ahora que conozco las reglas del juego yo podría decirle cuando es mi próxima colonoscopia, endoscopia. Cuando me preguntaron si me he vacunado, inmediatamente dije que sí”, agregó De Soto.

FERNANDO DEL RINCÓN LO CUADRÓ EN VIVO

Al escuchar su respuesta irónica, Del Rincón lo cuadró en vivo y le pidió seriedad. “La comparación con el tema de la colonoscopia, perdón, señor De Soto, seamos serios, no tiene nada que ver con la pandemia, con las vacunas que no han llegado a Perú y con las personas que no se han vacunado aún en Estados Unidos”, indicó.

Finalmente, Hernando de Soto señaló que en el Estado de Texas se estaban vacunando a las personas sin ser residentes de Estados Unidos, sin embargo, no confirmó que fuera allí donde recibió la vacuna contra el coronavirus.

