Mávila Huertas, conductora de Cuarto Poder y Hernando de Soto tuvieron una tensa conversación durante la transmisión del programa cuando el candidato de Avanza País para las Elecciones 2021 fue consultado por la vacuna contra el coronavirus que se puso en Estados Unidos.

“(Tenía temor a) uno contagiar, otro ser contagiado y, finalmente, contagiar a mi familia (...) Los médicos me dijeron que si estaba en campaña debía vacunarme. Y me ofrecieron vacunarme. La vacuna en Estados Unidos puede ser gratis o puede costar máximo 15 dólares. No sé cómo habrá sido”, dijo el candidato presidencial, quien aseguró que tiene un contador que ve sus cuentas, por lo que no conocía el precio real.

Sin embargo, Mávila Huertas le recordó a Hernando de Soto que dijo que la vacuna en el país norteamericano había costado 70 soles, pero el candidato de Avanza País se defendió, indicando que habían tergiversado sus palabras. El economista aseguró lo que ya dijo hace unos días: que no le había quitado la vacuna a un peruano y recordó al expresidente Martín Vizcarra, quien se vacunó a escondidas.

Trome - Hernando de Soto tuvo una tensa entrevista con Mávila Huertas

“Esa cuota la utilizó para beneficiarse a él mismo y a su entorno. Yo no he utilizado la cuota de ningún peruano. Comparar esa situación con la de Vizcarra debe ser bastante clara”, contestó a Mávila Huertas.

La conductora de Cuarto Poder y Hernando de Soto se enfrascaron una tensa entrevista debido a la vacuna que se puso el candidato de Avanza País en Estados Unidos.

“Mi vacuna es un acto privado en defensa de mi familia, en defensa de mis partidarios y en defensa de mis electores que me abrazan lo quiera o no. (...) Me puse la vacuna como turista. La embajada de Estados Unidos informó que cualquier persona puede recibir la vacuna y como estaba en manos médicas me dijeron que proteja a mi familia, electores y a las personas que me han apoyado”, concluyó.

