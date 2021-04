Hernando de Soto viene recibiendo duras críticas por una desafortunada frase que lanzó durante su cierre de campaña, donde se mostró visiblemente molesto e incómodo por la pregunta de una periodista de RPP.

La reportera le consultó sobre el polémico tema de su vacunación en Estados Unidos y le preguntó cómo había adquirido la dosis, cuando las vacunas aún no se pueden comprar en ninguna parte del mundo.

“Yo he conseguido la vacuna por mi cuenta. La vacuna en el exterior es asequible a todo el mundo, no es un privilegio. La otra peruana que se ha vacunado conmigo es mi mujer, somos los dos efectivamente y creo que el costo es aproximadamente de 15 dólares, no pasa de eso”, dijo el candidato a la presidencia.

Luego de la aclaración, no pudo ocultar su indignación. “Lo que usted está repitiendo actualmente, y espero que usted sea consciente, no es un argumento profundo, usted lo que está haciendo es cargando noticias”, arremetió.

“Hemos interrumpido una cena por usted... entonces las mujeres en mi país van a guardar respeto. Yo le digo la cosa siguiente, estamos en una campaña y a pesar de que todos hemos dicho que no se van a utilizar argumentos salchicha, argumentos pedados, vienen acusaciones como la suya”, agregó Hernando de Soto molesto.

“Se me ha acusado a ver si yo tengo residencia americana, se ha probado que no tengo, se me ha acusado que mis títulos, más o menos 17 doctorados, no son reales, se ha probado que son reales”, indicó.

