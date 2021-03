Por: Óscar Torres

Es un reconocido economista de talla mundial. Presidente del Instituto Libertad y Democracia, un grupo de expertos dedicado a promover el crecimiento económico en los países en desarrollo. Ha asesorado a más de treinta presidentes en todo el mundo. Arequipeño. 79 años de edad. Intenta ser presidente de la República con Avanza País. Hernando de Soto conversó con Trome sobre cómo solucionar los problemas del Perú.

Hernando, tus opositores dicen que a tus 79 años ya no estás en edad para ser presidente de la República. ¿Lo consideras una ofensa?

No, considero más bien que no están enterados. Yo estoy en mi punto.

Incluso, te comparan con PPK. ¿En qué te diferencias del gringo?

Que PPK es mayor. Yo tengo la edad de Biden (presidente de Estados Unidos). Soy 4 años menor que el papa Francisco. Soy 8 años menor que el vocero del senado norteamericano. Dos años menor que la presidenta del Congreso americano Nancy Pelosi y solamente 3 años mayor que Trump. Repito, estoy en mi punto.

Diversos analistas reconocen que eres un economista de talla mundial, pero para ser presidente en el Perú necesitas pisar barro, subir cerros. ¿Consideras que tienes calle o eres ‘pitucón’?

Tengo calle. Desde los 16 años he viajado al Perú una vez al año, antes era una vez cada dos. Y cuando he venido al Perú he trabajado en el Cusco en la pensión Flores, en la calle Espaderos, de cuartelero, lavando baños, tendiendo camas. He trabajado en Quincemil a los 18 años, en la Hacienda Kalinowski, y prácticamente todo mi tiempo pasado ahí en lo que entonces se llamaba ‘pueblos jóvenes’. Todos los años. A veces todas las semanas y por otro lado me conozco el Vraem, Uchiza y el Alto Huallaga. No, no me considero ‘pitucón’.

Tú has dicho que López Aliaga es lo peor que le puede pasar al Perú, ¿por qué?

Porque no representa la modernidad. Representa un capitalismo del siglo 19 que se llamaba mercantilismo, que está compuesto de gente cuyo objetivo era servirse del sector privado para sí mismo...

¿Cuál es tu temor?

Mi temor es que si él gana la primera vuelta va a representar la opinión, si se llama moderna, y por su falta de sensibilidad social, sus pleitos, tiene más de 170 juicios, lo que quiere decir es que utiliza el sistema legal para ganar ventajas. El hecho de que depende para casi todos sus negocios del Estado o de la iglesia significa que va a ser arrollado por cualquier candidato de oposición. Lescano de todas maneras le gana.

A ti te consideran en el rubro de los que están a la derecha, ¿cuáles son tus diferencias con el popular ‘Porky’?

Las que acabo de mencionar. Todas las normas que yo he dado en el mundo, unas 180 en el Perú y en otros países están dirigidas a capitalizar a los pobres. Es decir, no solamente a garantizar su propiedad... El señor López Aliaga, más bien, compra barato de las comunidades para agarrar concesiones del Estado y hacer ferrocarriles, minas o cualquier otro desarrollo de infraestructura descapitalizándolos a ellos y capitalizándolo a sí mismo.

A propósito, se ha denunciado que López Aliaga le debe 28 millones a la Sunat. ¿Tú estás al día con tus impuestos?

Sí.

KEIKO

¿Estás de acuerdo en que el fiscal José Domingo Pérez haya pedido 30 años de prisión para Keiko Fujimori?

Él dice que ha operado dentro del marco de la ley... pero sí creo que la ONPE debería intervenir para que sean los votos y no los vetos que decidan quién debe ganar las elecciones.

Yonhy Lescano encabeza las encuestas, ¿crees que sus propuestas económicas son un peligro para el Perú?

Son un peligro para el Perú porque el tipo de economía estatista, redistributiva que él propugna no va a alentar la inversión en Perú, ni siquiera en los peruanos, ni siquiera en los más pobres, porque lo que hace es darle un papel más grande de lo que puede ejercer con eficiencia el Estado. Hemos visto que no puede ni siquiera importar balones de oxígeno, ni puede siquiera firmar un cheque para vacunas, ergo, es una mala idea de poner como preminente en economía una jerarquía estatal en lugar de una privada.

Un modelo socialista, ¿traería más atraso al Perú? ¿Por qué?

Depende de qué socialismo, si es uno sueco o noruego…

No, ese no, estamos hablando del que están proponiendo algunos candidatos como Verónika…

Uno tipo venezolano, cubano o hasta los que podrían estar viviendo en el Ecuador o boliviano, obviamente ese tipo de socialismo es de los países pobres. No conozco un país que tenga ese tipo de modelo que no haya fracasado. El extremo, por ejemplo, es Corea del Norte donde todos los refugiados o soldados que se pasan al Sur, víctimas del comunismo, en promedio pesan 43 kilos, eso es el socialismo.

BASTA DE CONFINAMIENTO

¿Qué necesita el país para crecer y eliminar los grandes bolsones de pobreza?

En primer lugar, no confinar a la gente de manera arbitraria. Segundo, a la mayoría de la gente poder curarla en casa sin que se necesite aglomerar en hospitales, cosa que hace Israel, y conozco el sistema bastante bien; y en tercer lugar, en vez de confinar o tener toques de queda, yo más bien ampliaría todo el día para que nadie necesite ir al mismo tiempo a la misma tienda.

De llegar al gobierno, ¿Cómo actuarías frente a la corrupta empresa Odebrecht?

Yo atacaría la raíz del problema, que no es la empresa Odebrecht, sino son sistemas de financiamiento de gobierno a gobierno o garantizados por el Estado, que le da una subvención a estudios y a términos de referencia o de licitación que favorecen el monopolio de una sola empresa, que entonces cobra lo que le da la gana.

¿Tienes un plan de emergencia para combatir la terrible inseguridad ciudadana?

Sí, por supuesto, y ha sido diseñado por el general Miyashiro, que fue el que descabezó a Sendero Luminoso, y con el general Williams, otro héroe nacional que descabezó al MRTA. Tenemos un plan de seguridad local en el cual activamos a los reservistas, a los licenciados de las Fuerzas Armadas, así como a los sistemas de autodefensa para colocarlos en los lugares estratégicos, ya que están pagados y entrenados, y lograr una presencia del Estado. En segundo lugar, ver el problema de la seguridad como un problema que nace desde la familia. Y en tercer lugar, un sistema de registros para saber dónde están los criminales.

¿Forsyth te parece muy ‘calichín’ para ser presidente?

Quisiera decir que soy amigo de George Forsyth como de su papá. Lo aprecio, pero es un chico. Creo que la dimensión de los problemas que tiene hoy el Perú sería diferente al Perú que recibió Kuczynski, pero el Perú está en una guerra contra la migración ilegal, contra la pandemia y una pobreza que ha renacido, y se necesita un poquito más de experiencia.

¿A cuánto asciende tu patrimonio personal?

El valor de la casa y todo junto posiblemente en 18 millones de dólares.

¿A ti te ofrecieron vacunarte?

Me ofrecieron de afuera, es cierto, porque como tengo amigos que son jefes de Estado en otros países, también de la empresa privada…

¿Dijiste no?

No, por el momento no he tenido la oportunidad de salir y estoy tratando de ver cómo justamente supero ese problema, sobre todo ahora que tengo que viajar es un dilema.

VIZCARRA

¿Qué concepto tienes de Vizcarra después de haberse conocido el ‘Vacunagate VIP’?

Pésimo. He consultado afuera con dos exjueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que son amigos hace mucho tiempo, cómo puede ser calificado este delito, no se encuentra en las normas tradicionales, pero sí se encuentra en la jurisprudencia y más o menos hace lo que sigue : “cuando alguien tiene un monopolio sobre una decisión en la cual hay que escoger quién vive o quién muere, el jefe de Estado, el jefe del barco, de la nave, del escuadrón, debería ir último”. .... Si, por ejemplo, soltamos al juez Garzón y a un tribunal internacional algún momento para que fije en alguna parte del mundo de qué manera se sentenciaría al presidente Vizcarra, sería probablemente por homicidio culposo, por lo menos.

Tú has declarado que el presidente Sagasti no está haciendo las cosas bien, ¿a qué te refieres?

No he dicho que no está haciendo las cosas bien. He dicho, sobre todo, que debería dejar de implementar las políticas que dejó Vizcarra porque si sigue con la idea de que el Estado es monopólico, no nos deja encontrar otras salidas al problema, dado que el Perú es una economía de mercado, es decir, que las soluciones tienen que venir de abajo, de las comunidades, empresas, gremios, que somos millones de personas y cada uno sabe cómo conseguir resultados versus un orden jerárquico gubernamental. Él va a terminar haciendo las cosas mal si sigue las malas políticas.

¿Por qué la gente debería votar por ti?

Porque por un lado no tengo ningún juicio en contra. Creo que soy una persona limpia. En segundo lugar, porque yo he resuelto problemas como los que estamos enfrentando, en varios países. Yo sé trabajar en conflictos. Sé que soy muy bueno en momentos de crisis. Y yo creo que haría lo que el Perú necesita en estos momentos, yo sería un buen presidente de guerra. Sé hacer guerras y por otro lado he luchado contra Sendero, reconoce que yo fui el estratega de su derrota en el sur... Hace 30 años tengo esa experiencia.

¿Qué harías con los proyectos mineros que están paralizados?

Los activaría, eso es relativamente fácil porque están paralizados por razones muy claras que las tenemos bien diagnosticadas y sabemos qué es lo que hay que hacer. Sabríamos aprovechar el momento, que es que ahora no habría ni dudas ni murmuraciones ligeras de por qué se liberan o no. Ahora, obvio con lo muertos de hambre que estamos, no queda otra cosa que solucionar rápido.

En un eventual gobierno tuyo, ¿mantendrías las AFP o las fusionarías con la ONP como propone la izquierda?

No, yo prefiero tener a las AFP separadas y competitivas porque es la única manera de poder escoger entre lo bueno y lo malo. No me gustan las fusiones en esos casos, sino quiero ver a la gente competir sobre todo para que podamos compararlas.

Insisto, ¿tres cosas puntuales para crear riqueza en el Perú?

Uno, poner inmediatamente valor a todas esas minas, pozos de petróleo y gas que ya están listos para despegar, pero lo que les falta es solamente una licencia de construcción y una licencia social que sé cómo hacerlo por la sencilla razón de que mi organización es la primera experta en el mundo en cómo abrir esos candados.

Gracias Hernando. Como a todos te deseo una buena campaña, siempre con honestidad y luchando por nuestro Perú…

Muchas gracias a ti.