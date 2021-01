EN EL OJO DE LA TORMENTA. Hernando de Soto, candidato presidencial por Avanza País, presentó los documentos que certifican sus estudios tras la tacha interpuesta ante el Jurado Electoral Especial (JEE) por el ciudadano César Girón Atoche donde sostuvo que el economista “ha consignado en el rubro Formación Académica de la hoja de vida, que cuenta con el grado académico ‘demi licence en sciences economiques’ otorgado por la Universite de Geneve, el cual habría sido obtenido en el año 1964”.

El primer documento fue emitido por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUPC) firmada por Humberto Reynoso, Secretario General, y Iván Caldas, jefe de la Oficina Central y luego agregó un documento emitido por Diego Gutiérrez, Jefe del Servicio al Estudiante, donde se señala que “obtuvo la demi-licence de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Ginebra”.

Sin embargo, ninguno de los dos estudios universitarios están registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) -tal como comprobó el portal utero.pe-, por lo que Girón Atoche sostuvo que “al declarar información falsa debería ser excluido de la candidatura a la presidencia de la República”.

“Ante la presentación de la tacha contra mi candidatura a la presidencia del Perú, por supuestamente no tener títulos de estudios, he enviado al JNE las constancias que acreditan mis títulos, las mismas que he mostrado en el programa de Beto Ortiz hoy por la noche”, escribió el candidato presidencial.

Aunque Hernando de Soto ha mostrado los documentos, a través de su cuenta de Twitter, la Sunedu aún no se pronuncia sobre este hecho.