Hernando de Soto, candidato presidencial de Avanza País, señaló que accedió a la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) en Estados Unidos gracias a unos “amigos” en dicho país y reiteró que fue un proceso legal porque en marzo ya se estaba vacunando a gente de su edad en el Perú.

Al responder preguntas de la prensa desde Cusco, donde realizó actividades de campaña, De Soto brindó estos detalles un día después de haber reconocido que recibió las dos dosis de la inmunización en dos viajes que realizó el 1 y el 22 de marzo.

“Déjame hacer el cálculo. Yo habré (pagado) 70 soles. [¿Por una vacuna?] Cuesta menos una vacuna y traer una vacuna que hacer un test molecular en el Perú. Es, pues, una desgracia”, aseguró en declaraciones difundidas por RPP.

Hernando de Soto dijo que pagó 70 soles para acceder a la vacuna contra el COVID-19

Momentos después, durante un recorrido por Ollantaytambo, el postulante de Avanza País señaló que no fue necesario tener alguna residencia estadounidense para recibir la vacuna en sus dos viajes al país norteamericano, que pudo acceder a ella gracias a unos “amigos” y que nunca escondió sus viajes fuera del país.

“Sencillamente el proceso fue uno mediante el cual amigos son los que me han conseguido una vacuna. Nunca lo he negado. Tengo centenares de fotos tomadas desde el aeropuerto desde marzo y, por supuesto, desde mi punto de vista, todos los que quieren conocer, existen”, comentó.

“[¿Necesitó una residencia de EE.UU.?] No. En los Estados Unidos se vacuna a cualquier persona según el estado que está. No es cierto (que necesite residencia). Puede ser cualquiera porque lo que le interesa a Estados Unidos es que cualquier persona, de cualquier país, no contagie”, añadió.

Hernando de Soto insistió que él pudo haberse vacunado en el Perú porque desde principios de marzo se está aplicando la inmunización en personas de su edad. “He dado las razones por las cuales lo que se hizo fue perfectamente legal [...] A partir de principios de marzo todos los peruanos de mi edad pueden ser vacunados. Entonces yo tranquilamente me he podido vacunar en el Perú”, acotó.