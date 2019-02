Historias Nunca Contadas: El general sí tiene quien lo encubra

Por: Miguel Ramírez / Periodista de investigación



Lo que están haciendo el exgeneral EP y congresista Edwin Donayre y el fujimorismo para burlar a la justicia indigna a todos los peruanos. Principalmente a quienes han vestido el uniforme del glorioso Ejército Peruano, como este columnista en 1980 en la División Aerotransportada.



Donayre fue sentenciado en agosto pasado por una Sala Superior a 5 años de prisión por robar gasolina el año 2006, cuando era un alto mando del Ejército. El monto de lo birlado ascendió a S/.2’571.000, que equivalían a 44 mil 200 galones de gasolina de 84 octanos y 128 mil de petróleo, destinados a nuestras sufridas tropas.

Lo más grotesco es que sus principales defensores son dos miembros que pertenecieron a las Fuerzas Armadas, el exalmirante Carlos Tubino y el otrora general de la Policía, Marco Miyashiro.

Tubino fue comandante general de Operaciones del Pacífico y Miyashiro integró el grupo que capturó al cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Ambos son congresistas del fujimorismo.



La semana pasada, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria –con los votos de Tubino, Miyashiro y otros dos fujimoristas- decidió esperar la opinión de la Comisión de Constitución para decidir si levantan o no la inmunidad a Donayre.

Se trata de una burla para el país: Cualquier estudiante de Derecho sabe que una sentencia con detención efectiva se tiene que cumplir en el acto. El sentenciado puede apelar a la siguiente instancia –como lo ha hecho Donayre-, pero tiene que esperar la respuesta en la cárcel. Peor aún, Donayre cometió ese delito cuando no era parlamentario, por lo tanto su levantamiento de inmunidad de arresto no necesita mayor trámite.



“He escuchado declaraciones que decían que es necesario que haya una segunda instancia. Bueno, eso en tanto la ley lo exija, pero no lo exige”, sentenció el miércoles el vocal supremo Víctor Prado Saldarriaga.

¿Pero quién decidirá la suerte del general Donayre? Sí, la ‘sabionda’ congresista fujimorista Rosa Bartra. La misma cuyas interpretaciones de la ley harían sonrojar al mismísimo José Candelario ‘Tres Patines’, el recordado protagonista de la serie ‘La tremenda corte’, quien tergiversaba hechos y palabras para ser absuelto.



Para empezar, Bartra dijo el miércoles que “para que se levante la inmunidad a Donayre debe haber sentencia firme”.

¿Y cuándo resolverá el tema Donayre?, le preguntaron. “Tenemos pendientes y tienen que ser resueltos más de 70 decretos legislativos que están pendientes de hacer control político, y 600 proyectos de ley para dictaminar. No es poco lo que hay”, respondió con una frescura a prueba de balas.



Pese a que es de Alianza Para el Progreso, el fujimorismo protege a Donayre porque perdería un voto más en su alicaída bancada. Esa es la verdad de la milanesa.

Los peruanos esperamos que el 2021 muchos congresistas, como Bartra, Tubino y Miyashiro, respondan ante la justicia por sus ilegalidades cometidas durante su gestión. Nos vemos el otro martes.



