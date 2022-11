POR: MIGUEL RAMÍREZ / Periodista de investigación

“Se desmorona la leyenda urbana, además del posible complot entre el seudocolaborador, la Fiscalía y los medios de comunicación putrefactos”, escribió la semana pasada en su Twitter Vladimir Cerrón, quien gobierna con el presidente Pedro Castillo. Lo hizo apenas el jefe de asesores de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el exgeneral EP Gustavo Bobbio, pretendió desmentir una denuncia periodística del programa ‘Contracorriente’, de Willax Televisión.

Según el dominical, basado en el testimonio que un colaborador ha brindado a la Fiscalía, la DINI le paga 40 mil soles mensuales a Cerrón, quien tiene una sentencia por corrupción. Su alias como agente encubierto es ‘Montaña’.

La versión de Bobbio, quien apresuradamente salió en varias entrevistas, no desmiente nada. Para empezar, ningún jefe de inteligencia puede descubrir a nadie que está a su cargo. Esa es una regla de oro en el mundo del espionaje.

En la DINI se comenta que Bobbio es un “zorro viejo, hábil y astuto” que, en la práctica, conduce las riendas de ese organismo. El jefe formal, José Fernández Latorre, solo obedece órdenes.

Bobbio -otrora hombre de confianza del general montesinista Nicolás Hermoza Ríos, y también íntimo del lunático Antauro Humala- dijo que los pagos a Cerrón son “infundios”, pues los gastos son fiscalizados por la Contraloría. No es tan cierto. Los miembros de ese órgano de control son propuestos por la DINI, que también les paga sus sueldos.

Existen millonarias partidas secretas difíciles de fiscalizar. ¿De dónde cree Bobbio que Vladimiro Montesinos sacaba dinero para sobornar a los corruptos que pasaron por la salita del SIN? ¿De su bolsillo?

La palabra de Bobbio no tiene credibilidad. Es un ardoroso defensor del mandatario. En una entrevista dada al medio ‘Expresión’ apenas ganó la elección, dijo: “He conversado con Castillo varias veces cara a cara. Hemos desayunado, almorzado. Lo siento un tipo noble, bueno, sincero, solidario. Lo he visto derramar lágrimas cuando ha hablado de sus colegas, de sus alumnos”.

Respecto de la línea política del mandatario, afirmó que no le constaba que fuera un político radical, “aunque, si así lo fuera, Keiko Fujimori no era una opción valedera para votar en segunda vuelta, toda vez que ella es la expresión de la corrupción”.

Sobre el expremier Guido Bellido, quien declaró su admiración por la senderista Edith Lagos, Bobbio hizo este alucinante comentario: “No todos los senderistas son terroristas, absolutamente no. Me queda claro que también hubo muchos colegas que cometieron terrorismo de Estado”.

En esa misma entrevista aplaudió que Castillo no despachara en Palacio. “(Cuando dijo que no despacharía en Palacio) Allí salieron todos los inteligentes a decir que quiere esconderse, hacer maniobras sucias. No, lo que él estaba buscando es ahorrarnos 43 millones de soles”. ¡¿Y la casa de Sarratea?!

Este es el jefe real de la DINI que niega los pagos a Cerrón, ¿qué les parece? Nos vemos el otro martes.

TE PUEDE INTERESAR

Historias Nunca Contadas: Jugando con fuego

Historias Nunca Contadas: Los Nuevos ‘Niños’

Historias Nunca Contadas: El abogado procurador del ‘Lunarejo’