¡Salió a aclarar el tema! Luego de su escandalosa salida de IRTP y de las declaraciones de Francesco Petrozzi, quien aseguró que su destitución fue informada y tomada en mutuo acuerdo, Hugo Coya negó que el ministro de Cultura haya consensuado el tema con él antes de su viaje a Europa.

“Rechazo y niego profundamente (que mi salida haya sido consensuada). El jueves fui convocado al despacho del ministro, el ministro me comunicó, me pidió mi renuncia y le pregunté, evidentemente, por qué, osea, cuáles eran las razones, qué había pasado”, indicó en declaraciones a RPP.

Hugo Coya aseguró que Petrozzi le dijo, tal y como lo comentó el domingo en una entrevista al programa ‘Cuarto poder’, que “dos funcionarias han envenenado al presidente” en su contra.

“Le pregunté que esto justo me lo dice cuando estoy a punto de viajar a Londres. Este viaje no tendría ningún sentido si estoy saliendo. Me dijo ‘tranquilo, déjame ver cómo lo resolvemos, anda a Londres’ y me autorizó. Tanto así que salió la resolución”, aseguró el extitular del IRTP.

Coya aseguró que, desde que Francisco Petrozzi asumió el cargo en el Ministerio de Cultura, lo contactaba constantemente por la cobertura sobre ciertos temas y por entrevistas a personajes en los medios públicos.

“Los anteriores ministros con los que he trabajado, ninguno me llamó para reclamarme nada o pedirme que algo no saliera o que no se hiciera determinada pregunta. Todo lo contrario, he trabajado con la más absoluta libertad [...] Desde que asumió el ministro Petrozzi, me llamaba para reclamar que no debía salir un tema, que por qué entrevistamos a tal o cual, no solo fujimoristas, sino diferentes personas que podían tener un punto de vista distinto o crítico con diferentes temas”, manifestó.

El expresidente de IRTP recordó que, cuando Martín Vizcarra lo volvió a convocar para que regrese al cargo luego que renunciara ante el indulto al expresidente Alberto Fujimori, el mandatario le dijo que lo hacía para mantener la pluralidad de los medios del Estado.

“Conversé con el presidente en Palacio de Gobierno aproximadamente por media hora y en ese momento le manifesté que era un periodista independiente que defendía la pluralidad de los medios del Estado, que siempre lo he hecho a través de la prensa y los medios y me dijo que precisamente por eso me estaba llamando”, manifestó.