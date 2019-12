Francesco Petrozzi dio la cara luego de la escandalosa destitución de Hugo Coya como presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. El ministro de Cultura negó que haya retirado del cargo al periodista intempestivamente y aseguró que llegaron a un consenso en entrevista con Milagros Leiva.

“Yo conversé con Hugo el día jueves. La ultima vez que nos vimos quedamos en un consenso que no iba tener ningún efecto negativo en el país. Él me dice ‘creo que no debo decepcionar a los británicos, mándame la resoluciones ministerial para ir a Londres a representar a canal 7’ y yo le dije que gustoso se la mando”, explicó en referencia a la visita que haría el periodista como presidente del IRTP.

Asimismo se refirió a las declaraciones de Coya en Cuarto Poder, donde contó que Petrozzi le reclamó por hacer la cobertura de Mark Vito en el momento que se anunció que el Tribunal Constitucional aceptó el hábeas corpus de Keiko Fujimori. “¿Crees que soy un monstruo para intervenir en la liberación de una persona que la hija estaba de cumpleaños y que estaba presa hace un año? Cómo se les ocurre pensar eso”, dijo indignado.

Por otro lado, Francesco Petrozzi aseguró que la destitución del periodista fue una decisión solo del él y le quitó responsabilidad a Martín Vizcarra, luego de que Coya asegurara que le indicó que dos funcionarias ‘habían envenenado al presidente en su contra’. “Categóricamente lo niego, pero no voy a entrar en dimes y diretes”, dijo.

Finalmente, aunque indicó que nunca puso en duda la capacidad profesional de Hugo Coya, destacó que había recibido quejas de los empleados del canal del Estado. “También recibía informaciones del canal, del descontento de los empleados, de cierto nivel de personalismo, tampoco estaba conforme con el tratamiento que se le daba a la regionalización. No basta con poner un noticiero en quechua a las 5 de la mañana o hacer un gesto político”, arremetió.