Íber Maraví, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, negó haber tenido alguna participación en los actos terroristas tal y como lo mencionan diversos atestados policiales a inicios de los años 1980, al señalar que estos fueron elaborados con torturas y que el Ministerio Público y el Poder Judicial resolvieron que no había pruebas en su contra.

“El Poder Judicial cumplió, con errores y todo en mi perjuicio, cumplió y dio su fallo y ese fallo es una verdad. Soy inocente de todo en cuanto se referencia en los mencionados atestados [...] Algunos canales de TV, en algunos diarios, se quería hacer ver solo como que había atestados, mas no procesos judiciales”, dijo al responder su interpelación ante el pleno del Congreso.

“Para defenderme, ni siquiera debí haber sustentado la presunción de inocencia, sino la cosa juzgada, oleada y sacramentada por quien administra justicia, por quien persigue el delito que es el Ministerio Público [...] Mi caso es cosa juzgada y sobre eso increíblemente me han estado condenando de manera pública con propósitos políticos subalternos”, añadió.

El ministro respondió esto en una de las siete preguntas en las cuales se le interrogó sobre las menciones en su contra en atestados policiales por presuntamente haber participado en actos terroristas entre los años 1980 y 1981.

Maraví Olarte aseguró que estos atestados policiales fueron elaborados en base a testimonios que luego los propios procesados rechazaron ante el Poder Judicial, negando haber participado en los delitos o conocer a los otros supuestos implicados. Todo esto, según los documentos que mostró el ministro, fue elaborado por la Policía de Investigaciones (PIP) bajo torturas y sin presencia de abogados ni fiscales.

“¿Cómo se puede explicar que, después que estas personas han sido torturadas, incluso algunos de ellos sin abogado ni Ministerio Público en la manifestación ante la policía, cómo se puede entender que abran instrucción por hechos que aparecieron en las manifestaciones a Íber Maraví? Pero así lo hicieron, así como alguna vez Clemente Noel dijo que para asegurarse que mueran dos terroristas, no importa, habría que matar”, criticó el ministro interpelado.

“Desde mis valores políticos y mis convicciones democráticas, no tengo afinidad ideológica con las mencionadas personas. En consecuencia, no participé, ni participo ni participaría nunca en ningún acto delictivo de esa naturaleza. Sacar conclusiones en base a un atestado policial es contar alevosamente solo una parte de la historia para confundir a la población y generar una falta imagen de culpabilidad”, aseveró al negar vínculos con los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez y Edith Lagos.

Conare y Movadef

Íber Maraví también negó haber sido fundador o miembro del Conare-Sutep y dijo que su relación con esta junta de sindicalistas que no querían reconocer la autoridad del Sutep fue como miembro del Suteg Regional de Ayacucho.

“No me consta que estos vínculos (entre Movadef y Sendero Luminoso) se hayan dado, pues las veces que mi persona ha participado como dirigente del Suteg Provincial de Huamanga en asambleas nacionales dirigidas por Conare-Sutep los temas tratados han sido solo de carácter reivindicativo y sindical”, manifestó.

Asimismo, descartó haber sido parte del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, y aseguró que nunca se podrá presentar una prueba sobre sus supuestos vínculos con esta agrupación.

“Niego toda vinculación con dicha manifestación como he dicho públicamente en múltiples apariciones. Nunca fui integrante del grupo denominado Movadef, nunca he sido su secretario de juventudes ni he tenido ningún cargo dirigencial dentro de Movadef. Jamás han podido ni podrán demostrar lo contrario”, concluyó.