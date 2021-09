El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, aseguró que asistirá al Congreso si es que se llega a aprobar la interpelación presentada en su contra y que lo cuestiona por presuntos vínculos con organizaciones terroristas mencionadas en atestados policiales que datan de inicios de la década de 1980.

“Quiero hacer saber mi absoluta predisposición para poder asistir en el momento que considere pertinente el Congreso de la República que, con las facultades que le confiere la Constitución, puede llamar a cualquier ministro, en este caso mi persona. Yo encantadísimo”, aseguró esta mañana ante la prensa.

La bancada de Renovación Popular, con el apoyo de Fuerza Popular y Avanza País, presentó una moción de interpelación esta semana contra Iber Maraví, con un pliego de siete preguntas que indagan sobre los presuntos nexos que tendría con Sendero Luminoso, en base a atestados policiales que lo mencionan como supuesto integrantes de esta organización terrorista en base a testimonios de los años 1980 y 1981.

“Será oportunidad para que, con del debido respeto pero con al firmeza, con la frente en alto, la verdad en la mano, la ley y la justicia y de parte del Gobierno y del Ministerio de Trabajo, asistiré a responder respetuosamente todas estas preguntas. Me permitirán ampliar lo que yo ya he difundido a través de medios de comunicación”, aseguró el funcionario.

En esa línea, Iber Maraví reiteró que no presentará su renuncia al cargo y que está dispuesto a acatar la decisión que tome el presidente de la República, Pedro Castillo, a quien le presentó una carta para informarle que ponía su cargo a disposición.

“Si digo que voy a ir a la interpelación es obvio que no voy a renunciar. Que el ministro (Guido Bellido) me haya pedido la renuncia, él como premier me ha hecho saber una posición que yo respeto por supuesto. Debo aclarar que el hecho que el premier me pida renunciar y que no lo haga [...] no provoca ninguna confrontación porque son puntos de vista respetuosos que se siguen dentro del marco de la legalidad”, manifestó.

“Hago saber al país que estoy dispuesto a ir al Congreso de la República, voy a asistir a la interpelación y voy a demostrar ahí lo que por supuesto en entrevistas que me han hecho, que son cortas, breves, ahí creo que se tendrá todo el tiempo para demostrar que no tengo ningún caso penal abierto y no tengo tampoco ninguna condena firme consentida”, añadió.





Iber Maraví rechaza atestados policiales

Iber Maraví concluyó reiterando que no participó en ningún acto terrorista en la década de 1980 a pesar de que es mencionado en atestados policiales de la época. “Las rechazo categóricamente, niego mi participación, la rechazo”, dijo.

“Qué extraño que ahora la ultraderecha pretenda darle credibilidad a personas que, habiendo participado en actos de violencia han sido duramente criticados. Qué raro que ahora lo que dicen esos atestados o lo que dice Fulano, Mengano, desde 1980, 1981, 982 que han señalado a Iber Maraví, resulta que ahora se han convertido en ángeles de la verdad. Eso me parece incorrecto”, aseveró.

Sobre si conocía o no a terroristas mencionados en el pliego de interpelación, el ministro de Trabajo dijo que conoció el nombre de Arturo Morote a través de la prensa y a Edith Lagos como estudiante de secundaria en Ayacucho, algo que no lo vuelve responsable de ningún acto terrorista.

“Hildebrando Pérez es una persona que habría muerto en los años 1983 o 1984. Cuando yo me caso con su hija, ese matrimonio es del año 1998. ¿Yo tengo responsabilidad alguna respecto a lo que pudo o no pudo hacer Hildebrando Pérez por haberme casado con su hija 14 años después? ¿En qué mundo vivimos, qué tipo de lógica perversa es la de alguna prensa mediática que pretende vincularme como si fuera cómplice de Hildebrando Pérez?”, acotó.