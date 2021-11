A la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello, se le preguntó respecto a la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), que está a cargo de una comisión especial del Congreso, y respondió: “Que se tomen sus tiempos para hacer una elección correcta, una elección que responda a las expectativas que tiene la ciudadanía sobre el máximo ente constitucional”.

Agregó: “Si bien es cierto, yo respeto las decisiones del Congreso, pero yo veo que ya están modificando, por ejemplo, plazos. Como dije en un momento que (por ejemplo en el caso de la JNJ) que no se puede elegir una autoridad nacional de control de aquí a diciembre, porque en ese plazo no me permite hacer una evaluación correcta… O sea, lo que digo es, y creo que ya la comisión que evalúa a los postulantes lo ha hecho por lo menos en una primera fase, que se tomen sus tiempos para hacer una elección correcta, una elección que responda a las expectativas que la ciudadanía tiene en nuestro Tribunal Constitucional”.

En otro momento, Tello dijo que la labor del máximo ente constitucional es fundamental. Por tal motivo, refirió que se necesita que se garantice la independencia de sus miembros.

“Es fundamental la labor que ellos (el Tribunal Constitucional) realizan en el respeto a la Constitución y la institucionalidad, con esa independencia que caracteriza a los magistrados”, sostuvo tajantemente.

‘GUARDEN PRUDENCIA’

Por otra parte, realizó un llamado a los actores políticos a que guarden prudencia y respeten la institucionalidad y la legalidad del país, ya que ese es el fundamento de nuestro Estado.

Estas fueron sus palabras cuando se le consultó sobre panorama actual, donde se habla de un eventual pedido de vacancia del presidente Pedro Castillo, de la causal de incapacidad moral, y de cuestiones de confianza.

“Si bien es cierto no tenemos opiniones políticas, pero nosotros sí invocamos a los actores políticos a guardar la prudencia. Es tan importante respetar la institucionalidad, respetar la legalidad, porque ese es el fundamento de nuestro Estado”, acotó.

Tello remarcó que necesitamos llegar a un equilibrio para generar un ambiente de paz y estabilidad para el país.

“Nosotros creemos y debemos exhortar y confiar que en algún momento se encuentre ese equilibrio y nos den a todos los ciudadanos, no solo a las autoridades, sino a la ciudadanía en general, un ambiente de paz y de estabilidad. Nosotros deseamos eso, y yo en particular lo deseo como ciudadana, vivir en un ambiente de paz y de estabilidad y que las cosas marchen bien y se respete la institucionalidad”, puntualizó.