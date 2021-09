Las cosas siguen crispadas entre el Ejecutivo y el Legislativo, a raíz de la posible moción de censura contra el actual ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien ha sido cuestionado en el cargo por sus presuntos nexos con terroristas de Sendero Luminoso. Acusación que, cabe señalar, él ha negado en reiteradas oportunidades ante la prensa.

De esta situación habló el reconocido constitucionalista Luciano López, quien explicó que “una vez que termine el debate (de interpelación), el reglamento del Congreso establece que hay un espacio de intervención final de los ministros. En este caso, concretamente del ministro Maraví. Es decir, se le va a dar la palabra y ahí pueden suceder dos cosas: simplemente que se despida o termine su alocución planteando cuestión de confianza, pero para sí mismo”.

Agregó: “Aquí hay una cosa que es importante aclarar, si eso hace él no está facultado a pedir confianza por el Gabinete, porque no es el premier (Guido Bellido). Si pide confianza será solo para él. Un ejemplo más o menos reciente fue la del exministro Alfredo Thorne, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Él fue interpelado y antes de terminar de hablar planteó confianza para sí. Al final no se la otorgó el Parlamento y estuvo obligado a renunciar”.

Consultado por si Maraví puede ser interpelado por algo que no compete a su gestión, el letrado dijo que “a mí me parece que sí, porque es importante que el propio ministro y la colectividad puedan entender que este es un espacio político. Y la representación nacional (los congresistas) es como si fuéramos nosotros mismos los que estuviéramos sentados allí, a través de nuestros legisladores. Entonces es una cuestión en donde el ministro a través de la interpelación nos está convenciendo que merece o no quedarse en el cargo”.

“Lo hemos escuchado responder todas la preguntas y lo ha hecho desde un punto de vista jurídico, demostrándolo con documentos. Pero es totalmente válido que los parlamentarios en medio de la continuación del debate puedan empezar a circular una moción de censura, que no es otra cosa que un mecanismo que se presenta si no convenció con sus respuestas”, indicó.