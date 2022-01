El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) cuestionó como “aberrante” la condena de dos años de prisión suspendida contra el periodista Cristopher Acosta, autor del libro ‘Plata como cancha’ sobre César Acuña, y espera que la apelación en segunda instancia garantice la libertad de expresión.

La resolución del juez Raúl Jesús Vega, del 30° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó una condena contra el periodista Christopher Acosta por la publicación del libro ‘Plata como cancha’ de dos años de cárcel suspendida y un pago de reparación civil de 400 mil soles.

“El IPYS considera que el juez Vega dictó una sentencia aberrante, que sienta un funesto precedente para el ejercicio periodístico, y confía en que jueces superiores actuarán garantizando la libertad de expresión violentada en la primera instancia del proceso”, indicaron a través de un comunicado.

En la resolución también se incluyó al editor del libro del periodista, Jerónimo Pimentel y la casa editora Penguin Random House, quienes deberán pagar en forma solidaria con Christopher Acosta la reparación civil que asciende a 400 mil soles a favor del excandidato presidencial de Alianza Para el Progreso.

César Acuña acusó al periodista por considerar que unas 55 frases del libro ‘Plata como cancha’ eran difamatorias, a pesar de que consignan dichos de terceras personas, citan sesiones judiciales y congresales y demás declaraciones que antes no habían sido cuestionadas por el dirigente político.

El IPYS señaló que el abogado de Christopher Acosta, Roberto Pereira, promoverá una apelación a la espera de que esta decisión sea revocada.

“La sentencia no analiza la calidad de las fuentes y exige a Acosta probar los dichos de terceros, alegando que el periodista no estuvo en el lugar de los hechos y por lo tanto no debió poner esas frases en el libro. El estándar que exige el juez al periodista va contra lo que dice la Corte Interamericana de DDHH. Además, omite valorar la contextualización que hace el periodista alrededor de estas frases”, mencionó el defensor legal.