Iván Noguera armó un show durante su defensa en el Congreso: "Estoy orgulloso de mis audios" | VIDEO

Iván Noguera (también conocido como Dr. Rock), exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se defendió ante el Congreso de la República por la acusación constitucional que pesa en su contra. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando dijo que se sentía "orgulloso" de sus audios, pues no evidencian delito alguno.

"Yo no he cometido ningún patrocinio ilegal. Firmar un convenio gratuito es mi función constitucional, llevar un pan a la mesa para que alguien pueda trabajar de lo que sea y no como el hijo de Pablo Sánchez, y hablar de mi show musical. ¿Qué tiene que ver eso con mi función de consejero? No tiene nada que ver. Por eso estoy orgulloso de mis audios", dijo Iván Noguera ante el Pleno del Congreso.



Iván Noguera agregó ante el Congreso que si deseaban firmaba "una declaración jurada diciendo que nunca más en la vida voy a postular a un cargo público".



Iván Noguera dijo que que tenía diferencias con los demás miembros del CNM y hasta aseguró que buscaron sacarlo de la institución.



Iván Noguera está "orgulloso" de sus audios. (Video: Congreso de la República)

"Eso demuestra que yo era incómodo para los miembros del CNM", dijo Iván Noguera.



Luego, Iván Noguera mencionó que lo ocurrido lo acercó a Dios y sacó un rosario para mostrarlo ante la Representación Nacional.



"No he cometido ningún delito y no tengo ningún problema que la Representación Nacional me pase por patrocinio. Si eso quiere Dios para mí, que así sea. Le agradezco a Dios que me castigue así", se defendió Iván Noguera.

A Daniel Salaverry, presidente del Congreso de la República, no le gustó el "show" que hacía Iván Noguera y le llamó la atención.



“Perdone si lo considere un show mis expresiones. Perdón, una y mil veces”, respondió Iván Noguera, quien se dirigió hacia Daniel Salaverry como “su majestad”.