Jaime Bayly afirmó que Martín Vizcarra no es un dictador, ni hubo golpe de Estado | VIDEO

Jaime Bayly se pronunció sobre la situación política que atraviesa el país y también sobre las voces que califican al presidente Martín Vizcarra como un dictador. Pese a que no se encuentra de acuerdo con la disolución del Congreso, para opinión de Bayly, Vizcarra no puede ser llamado 'dictador'.



“Yo no he dicho que estees un golpe de Estado, ni que Martín Vizcarra es un dictador. Sí creo es que ha cometido una infracción constitucional y que ha perpetrado un grave error político”, manifestó Jaime Bayly.



Por el contrario, para Bayly personajes como Nicolás Maduro, Evo Morales y Daniel Ortega sí son dictadores, pero Martín Vizcarra, no.





Ver desde el 00:12:00 hasta el 00:27:00



“Todavía no quiero colocar en esa cofradía tan oprobiosa al señor (Martín) Vizcarra, no lo quiero llamar dictador, pero está bajo la sospecha de querer serlo", opinó Jaime Bayly.



Pese a que Jaime Bayly cree que no hubo golpe de estado, no está de acuerdo con que Martín Vizcarra haya disuelto el Congreso.

“Aún si la Constitución facultaba al presidente Martín Vizcarra a cerrar el Congreso, nada lo obligaba a que tome esa decisión tan drástica", añadió Jaime Bayly.



Jaime Bayly también manifestó que no todos los congresistas eran honorables ni inteligentes, pero sí fueron elegidos democráticamente.



Finalmente para Jaime Bayly, Martín Vizcarra sí 'se ha perpetrado un abuso y se ha dañado a la democracia,'Esto podía evitarse, solo había que esperar un año más'.