El periodista Jaime Chincha volvió a sostener una discusión en vivo, esta vez con el excongresista Mauricio Mulder cuando abordaban la situación del Partido Aprista y de los partidos políticos en el país.

Todo se originó cuando Chincha cuestionó que el exparlamentario atribuyera la pérdida de inscripción de su agrupación política al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas.

“Me sorprendo de lo que tú estás diciendo”, dijo Mulder, quien recordó que en una entrevista que le hizo hace varios años Chincha se mostró “muy condescendiente”. “Ahora estás al revés, te has caviarizado”, le espetó.

"Estamos en una época de intolerancia absoluta, de polarización extrema, de pérdida del juicio y de la capacidad de reflexión y análisis", opina el periodista. (Foto: Javier Zapata)

LE RECORDÓ FOTO CON FIDEL CASTRO

De inmediato, el periodista le recordó la foto donde un joven Mulder aparece cerca del fallecido exdictador de Cuba Fidel Castro. “Fui porque yo era periodista. En ese momento estaba en Cuba cubriendo para mi periódico”, aseveró el excongresista.

“Eras castrista”, respondió Chincha, a lo que Mulder señaló: “Yo he sido aprista toda mi vida, qué te pasa”. “No me vengas con tu sonsonete pues, tranquilo. Toma agua”, insistió el periodista de Canal N.

“No me da la gana de relajarme pues. Dame tus argumentos”, respondió iracundo Mulder, quien añadió: “Los que cambian según el patrón que tienen es otra cosa”.

“Eso es una ofensa y no te la permito. Yo te invito a mi casa y me vienes a insultar. Relájate”, indicó Chincha. “Esta es mi casa, mi Perú, mi Lima, mi ciudad. No me des a mi consejos”, sentenció el exparlamentario aprista.

