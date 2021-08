El congresista Jaime Quito Sarmiento, de Perú Libre, aseguró no recordar si es que se produjo la agresión que la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos (Avanza País), denunció por parte de Guido Bellido antes del 28 de julio, cuando todavía estaba operando la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva.

Chirinos Venegas aseguró que en una conversación que ocurrió ante Quito Sarmiento cuando presidía la Junta Preparatoria para pedir una oficina, Guido Bellido, quien todavía no había asumido como titular del gabinete ministerial, le dijo ‘solo falta que te violen’.

“[¿La agresión ocurrió delante suyo?] Le soy sincero, no recuerdo porque lo que veía es que estaban bromeando entre los congresistas ahí y a mí me venían a presionar por oficinas. Estaba muy preocupado en ese tema”, señaló en una entrevista a RPP.

Jaime Quito dijo que participó de la conversación entre Patricia Chirinos y Guido Bellido. (RPP)

“[¿No sabía por qué se reían?] Claro, no sabía por qué se reían ahí. [¿Se bromeaban entre Bellido y Chirinos?] Sí, estaban riéndose y yo no participaba de ello, pero yo sí sé que en el espacio que nos dieron para poder ver el tema de las oficinas, lo que le competía a la Junta Preparatoria, venían todos los congresistas a pedir y ahí es donde se habría dado esa conversación”, añadió.

Jaime Quito señaló que los protagonistas de la conversación deberían ser quienes contextualicen la situación en la cual se habrían dado estas frases que Patricia Chirinos calificó como una agresión en su contra.

“Lo que estoy señalando es que estaban conversando los congresistas. Yo estaba preocupado en otros temas de oficinas, que me competen [...] Que contextualicen la situación porque yo veía que estaban bromeando, estaban riéndose ambos de lo que conversaban”, aseguró





Patricia Chirinos acusa a Guido Bellido

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, aseguró que el ahora presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la agredió verbalmente cuando todavía estaba funcionando la Junta Preparatoria encabezada por Jaime Quito Sarmiento. En la conversación estaba este último, así como Guido Bellido, el vocero de Somos Perú, José Jerí, y Enrique Wong.

“Le digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, aseguró a RPP esta mañana.

“Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, añadió, para luego detallar que ninguno de los presentes dijo nada. “Yo fui la única que me defendí”, precisó.