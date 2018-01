El piloto y colaborador de la DEA, Jesús Vásquez, tendría en su poder 40 audios más que complicarían la investigación por delito de activos contra el exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, donde también se encuentra comprendida Keiko Fujimori.



Según Miro Toledo, abogado de Vásquez, estas evidencias serían presentadas a la Fiscalía. “Él (Vásquez) me ha dicho: ‘Doctor, tengo 40 audios’. De repente me enviará, me imagino que oportunamente los entregará a la Fiscalía”, dijo Toledo.



En otro momento, denunció que un fiscal superior habría tratado de interferir para que su defendido no ratifique su denuncia con respecto a que Ramírez le reveló que Fujimori le dio US$15 millones para ‘lavarlos’.



Agregó que su patrocinado espera que lo interrogue el fiscal Wilson Salazar Requena en Estados Unidos, donde se encuentra en calidad de protegido.



DILIGENCIA



Miro Toledo acudió ayer a la diligencia de deslacrado y escucha del audio revelado el domingo por ‘Cuarto Poder’, donde el empresario Alfonso Urrunaga ofrece a Vásquez US$200 mil para que no declare ante la Fiscalía contra el exsecretario de Fuerza Popular.



Entre tanto, a través de su cuenta de Twitter, el congresista Osías Ramírez cuestionó la veracidad del audio difundido y que involucra a su hermano. “Es falso, no conocemos a ninguna de las personas que aparecen en ese audio, incluso los datos que dicen en el audio son falsos”, expresó. (M.Beteta)