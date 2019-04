Jorge del Castillo: "Yo jamás en mi vida he hablado personal o telefónicamente con Jorge Barata"

El congresista Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Parlamentaria) señaló que "jamás" ha hablado "personal o telefónicamente" con el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata. Precisó, en ese sentido, que no conocía al ex jefe de Ositran Juan Carlos Zevallos antes de su designación puesto que esta se produjo a través de un concurso público.

"Yo no conocía a Zevallos cuando fue nombrado, porque fue nombrado a raíz de un concurso público e independiente. No era mi amigo, ni siquiera lo conocía", remarcó Jorge del Castillo.

Más temprano el ex representante de Odebrecht Jorge Barata había declarado, según Canal N, que el legislador Jorge del Castillo (Célula Parlamentario Aprista) le habría informado sobre la designación de Juan Carlos Zevallos como nuevo jefe de Ositran cuando ocupaba el puesto de primer ministro en el segundo gobierno de Alan García.



El ejecutivo dijo no recordar con exactitud si fue el ex presidente del Consejo de Ministros o alguien muy cercano a él quien le comunicó el referido nombramiento. En su testimonio con el Ministerio Público, señaló que tras enterarse de la desiganción llamó a Zevallos para felicitarlo.

Explicó que, desde entonces, se tuvo un efecto positivo para la ejecución de la obra de la Carretera Interoceánica Sur y el procedimiento de la obra "se agilizó".

Jorge Barata confirmó, según fuentes de El Comercio, que Odebrecht pagó un soborno por más de US$700 mil a Juan Carlos Zevallos, ex jefe de Ositran, para que este autorice el desembolso del dinero por los avances de obras que se iban ejecutando en los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur

"Yo jamás en mi vida he hablado personal o telefónicamente con el señor Jorge Barata, nunca he tratado nada con él, ni siquiera hemos tenido la ocasión de saludarnos ocasionalmente, así es que no hay ninguna posibilidad de que sea yo la persona que le ha comunicado el nombramiento de algún funcionario", sostuvo en diálogo con Canal N.