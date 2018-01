Jorge del Castillo: Javier Barreda y Abel Salinas pueden contribuir al Perú [VIDEO]

Javier Barreda y Abel Salinas fueron expulsado del APRA y comenzaron las críticas en Twitter. Pero fue Jorge del Castillo quien salió y saludó la decisión de sus excompañeros de partido.



"Les deseo al Gabinete el mejor de los éxitos. Los resultados positivos serán a favor del Perú. Equipo es lo importante para devolver un clima de confianza y recuperación del tiempo perdido. Los demás en secundario", indicó Jorge del Castillo.



"No juguemos con los entretelones. Lo primero es que estas personas pueden contribuir al servicio del Perú", indica J orge del Castillo en enlace telefónico con Canal N.



Javier Barreda juramentó como nuevo ministro de Pedro Pablo Kuczynski y fue expulsado de inmediato por el APRA.

"Abel Salinas no ha tenido una vida en la militancia y les deseo el mejor de los éxitos. No puedo tener un pensamiento negativo para ellos. El gabinete no afecta en nada al APRA. Acá no hay un acuerdo político", indica Jorge del Castillo.



Jorge Del Castillo indicó que todo procedimiento de sanción debería tener un proceso y poder escuchar cuales han sido las acciones. "Respeto la decisión de ambos. Estas decisiones no comprometen en nada al APRA", sentenció del congresista del APRA.



"Debemos manejarnos en una terminología respetuosa, así yo tenga delante mío al adversario y menos usando el termino de felonía el cual no comparto", manifestó Jorge del Castillo a Canal N.