Jorge del Castillo mandó a callar a Richard Arce porque llegó tarde a la Comisión de Defensa del Congreso 

Jorge del Castillo (APRA) y Richard Arce (Nuevo Perú) se enfrentaron en la Comisión de Defensa del Congreso de la República para escuchar al ministro del Interior, Carlos Morán, para que detalle la participación del equipo policial de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) durante la intervención que se realizó en la casa del fallecido ex presidente Alan García.

Richard Arce llegó tarde por lo que Jorge del Castillo no le dio la palabra, alterando al parlamentario de Nuevo Perú antes de escuchar a un suboficial de Diviac.

"No, señor Arce, no quiero su palabra, ya estamos empezando", dijo Jorge del Castillo ante la insistencia de Richard Arce para participar.

"¡Disculpe usted! Pero acaba de llegar, no puede alterar el orden de la sesión (...) No le voy a dar la palabra. Le estoy diciendo que no porque ya empezó la declaración", agregó Jorge Castillo mientras Richard Arce gesticulaba, ininteligible, pues no le prendieron el micrófono.

Finalmente, el suboficial comenzó a hablar, aunque Richard Arce continuó hablando-sin que se escuche porque el micrófono siguió apagado- mientras que Jorge del Castillo se quedó callado.