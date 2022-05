El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, aseguró que el objetivo detrás de las declaraciones de Zamir Villaverde, quien ante la Comisión de Fiscalización ha denunciado sin pruebas un supuesto fraude en las elecciones del 2021, tienen como objetivo retirarlo del cargo.

El magistrado declaró luego que este martes, ante la Comisión de Fiscalización y antes de acogerse nuevamente a su derecho a guardar silencio antes de presentar alguna evidencia de sus dicho, Villaverde señalara que Pedro Castillo y el exalcalde Vladimir Meza coordinaron directamente con Salas Arenas actos para manipular la voluntad popular.

“No sé que le aconsejarán a partir de estas afirmaciones. De repente le aconsejan que gire un poquito o mucho para seguir dando novedades televisivas para poder perjudicar todo lo que pueda a la cabeza del JNE”, señaló este miércoles a Exitosa.

Jorge Luis Salas Arenas reiteró que están pidiendo una "prueba diabólica" a Zamir Villaverde. (Exitosa)

“[¿El objetivo es sacarlo del JNE?] No me cabe duda. No sé si (para poner) a alguien más amable, pero sí para retirarme del JNE. De eso sí no me cabe ninguna duda”, comentó.

Salas Arenas indicó que los dichos de Zamir Villaverde son parte de un ataque “ordenado y articulado” que buscar afectar al ente electoral que involucra a medios de comunicación y operadores políticos.

“Este es un manejo ordenado, articulado con la finalidad de remover al presidente del JNE del cumplimiento de su rol constitucional, no obstante que existe una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una medida cautelar que dice que se debe garantizar que el presidente del JNE cuente con condiciones sin hostigamientos, sin ataques, sin violencia para desempeñar su función”, aseveró.

El presidente del JNE reiteró que quienes piden evidencias a Zamir Villaverde sobre sus acusaciones están pidiendo una “prueba diabólica”, porque no será posible probar los dichos sobre un presunto fraude.

“¿Puede un poste de madera en la carretera dar mangos, dar peras? Que presenten pruebas que no da peras o mangos. Imposible. Es una prueba imposible, no hay posibilidad. Si la razón deja su lugar para que la pasión tome su sitio, cualquier cosa puede pasar”, comentó.

Salas Arenas insistió en que no conoce a ninguno de los supuesto coordinadores del fraude mencionados por Zamir Villaverde ante la Comisión de Fiscalización.

“No conozco al señor (Bruno) Pacheco sino por lo que he visto en televisión. Nunca he hablado con él. No conozco al señor Villaverde, lo veo en televisión. No conozco al señor (Vladimir) Meza y él ha dicho que tampoco ha hablado conmigo. No conozco a la dama que ellos insinúan (exalcaldesa Silvia Barrera)”, destacó.