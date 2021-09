El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, advirtió que la posición del jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, contradice lo afirmado por el mandatario Pedro Castillo en relación a no aplicar medidas unilaterales que ahuyenten las inversiones en el país.

“Es salirse de todos los cánones que están establecidos por este Gobierno desde el inicio. El plan de gobierno presentado el 28 de julio no involucraba la nacionalización de empresas ni la expropiación de ellas tampoco. Lo último hablado por el presidente durante su gira por los Estados Unidos tampoco dio ninguna intención de esa naturaleza, más bien dijo que no era comunista y que estaban abiertas las puertas para los inversionistas”, expresó Montoya en diálogo con la prensa.

En efecto, Castillo Terrones afirmó durante su alocución ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que su intención era posicionar al Perú como un lugar seguro para invertir.

“No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario, llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú”, afirmó el jefe de Estado en aquel entonces.

Sin embargo, para Jorge Montoya la amenaza de Guido Bellido para nacionalizar el gas de Camisea en caso su concesionario se niegue a renegociar corresponde a una actitud que lo confronta con el propio presidente de la República.

“El primer ministro lo que ha hecho es enfrentarse con el presidente (Pedro Castillo). Parece que quisiera que lo boten, pero si no lo hace el presidente, lo haremos nosotros porque no puede trabajarse de esa manera”, expresó Montoya.

En ese sentido, el legislador argumentó que la moción de censura presentada por Renovación Popular contra el primer ministro busca que Bellido Ugarte detalle su iniciativa.

“Es una decisión tomada en la bancada y vamos a correr las firmas a ver si se llega al número, yo espero que sí. Ya hay una moción para pedir que se presente el premier a declarar al Congreso y rendir cuenta por lo que ha dicho, eso es parte del proceso. Es una invitación a que haga su descargo, seguramente no va a ser satisfactorio y ahí continúa la censura”, aseveró.

La mañana de este lunes 27, el vocero de Renovación Popular y autor de la moción para crear la Comisión Investigadora de las Elecciones 2021 fue elegido presidente de la comisión investigadora que tiene como fin determinar si hubo o no irregularidades en los comicios donde Pedro Castillo resultó ganador.