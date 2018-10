Jorge Muñoz: "La gestión de Luis Castañeda Lossio fue pésima" | ENTREVISTA y FOTOS

Bautizado por el pueblo como ‘El Gringo Karl’. Trome conversó con el ‘candidato de la lampa’, Jorge Muñoz, quien aclara que no es ningún ‘pituco’ y hasta se animó a comer su rico chicharrón en los ‘agachaditos’ del Mercado Central.



Jorge, ¿te sorprendió pasar de estar entre los últimos a ubicarte en los primeros lugares?

Mira, lo he tomado con mucha alegría. Era algo que siempre soñamos poder hacer, pero también con mucha humildad. De verdad que sí.



Daniel Urresti, tu principal contendor, dice que eres el candidato de los ricos, ¿qué tienes que decir?

Que él tiene a un padrino rico atrás, que es Pepe Luna, yo no.



¿Conoces los cerros de Collique, por ejemplo?

Sí, claro que sí. Hemos estado ahí en lo que es ‘Pasamayito’. Hemos ido hasta la zona de San Juan de Lurigancho.



¿Es verdad, como dice Reggiardo, que tienes denuncias, citando un caso de Larcomar por estacionamientos, que sigue abierto?

A ver, lo que dijo el señor Reggiardo en su momento fue que yo tenía procesos judiciales abiertos y no tengo ninguno.



¿Por qué están tan caras las tarifas de estacionamiento en Miraflores? ¿Así será en Lima?

No, no son tan caras. Fíjate que hay un tema competitivo. Hay algunas zonas que son caras y eso lo fija el mercado, no la municipalidad.



¿Bailaste zamba en alguna de las fiestitas de Odebrecht?

No, no, (sonríe).



Reggiardo me dijo, el pasado domingo, que él, de ser alcalde, hablaría con el presidente de la república para sacar a los militares a las calles. ¿Qué piensas de eso?

Que me parece ocioso eso, ¿no? Es como decir ‘voy a hacer que otros hagan mi tarea’.



Algunos se preguntan, ¿cómo vas a poder con la inseguridad en Lima si en el centro de Miraflores abundan la prostitución callejera, ‘peperas’ y asaltos de todo tipo?

No, eso no es verdad.



Los fines de semana, la ‘Calle de las Pizzas’...

No es cierto. O sea, puede haber algunos casos que a veces se cuelan, pero no es verdad que abunden, ni mucho menos.



¿Quién financia su campaña? Porque se ven tus carteles en todo Lima...

No, no es que haya carteles en todo Lima. Solamente contamos con alrededor de quince paneles grandes o unipolares y el resto son algunos carteles de tierra y, si los comparas con la campaña de Urresti o con la campaña de Reggiardo, no tenemos ni la cuarta ni la quinta parte de lo que tienen ellos. Capuñay más todavía.



¿Cómo calificarías la gestión de Luis Castañeda Lossio? ¿Buena, mala o pésima?

Pésima.



En líneas generales, ¿cuál es el gran plan que le ofreces a los ciudadanos, de llegar a la alcaldía de Lima?

Trabajo por temas de seguridad ciudadana con la eficiencia que hemos tenido en Miraflores. Por un sistema integrado de transporte también, con una serie de elementos para poder mejorar la movilidad y, sobre todo, constituyendo al ciudadano como eje central de nuestras políticas.



Apuntemos al transporte, que es un caos total. ¿Qué vas a hacer?

Es un caos total, pero hay que trabajar en tres ejes: sistema integrado de transporte, gestión de tráfico y lo que es seguridad vial.



Tus detractores dicen que eres un ‘pituco’ que no está capacitado para gobernar la gran Lima. ¿Qué les responderías?

Que esa es una etiqueta que me quieren poner y, en todo caso, yo prefiero ser un hombre eficiente y honesto, que es lo que soy.



‘Miraflores tiene responsabilidad administrativa por el caso Larcomar’, manifestaste en su momento. Alli murieron cuatro trabajadores (cine)…

Ese fue un hecho lamentable que sucedió, un accidente. Accidentes pueden ocurrir en todas partes. Yo no estoy involucrado en esta situación, sin embargo, aprendí de esta lección dolorosa y hemos multiplicado por tres la seguridad ciudadana, con la finalidad de que nunca más se vuelva a repetir ni en Miraflores ni en ninguna otra parte de Lima.



¿Alfredo Barnechea es tu amigo?

Alfredo Barnechea es un correligionario más de Acción Popular.



Pero ¿no es tu amigo?

No tenemos amistad.



¿Te gusta que te digan ‘Gringo Karl’?

(Risas) Me río mucho con eso. Me parece gracioso...



¿Conoces al ‘Gringo Karl’?

Sí, sí. Tú sabes que surgió un tema de voto informado. Pusieron la foto de él y dijeron ‘se parece un montón’ y yo dije: “yo no creo, pero vamos a preguntar si la gente cree que yo me parezco y al que me traiga al ‘Gringo Karl’, le invito una megachicharronada”. Y vino el mismo ‘Gringo Karl’. Yo le invité a comer unos chicharrones acá en ‘El Chinito’.



¡Ah! Tú sí comes chicharrones en la calle, a diferencia de Barnechea...

Sí, yo como de todo, como buen peruano que soy y, si me invitan, mejor.



¿Por qué te consideras la mejor opción?

Porque tenemos experiencia, eficiencia. Tenemos obras que mostrar, capacidad para gobernar y, sobre todo, honestidad, que es lo más importante.



Gracias, Jorge, y que gane el más capaz, pero sobre todo, el más honesto...

Muchas gracias, eso te lo puedo garantizar. Ese es Jorge Muñoz.



(Oscar Torres)