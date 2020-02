Susana Villarán está presa. Luis Castañeda acaba de ser recluido en el penal Castro Castro. Los dos fueron alcaldes de Lima. Es importante conocer la palabra del actual burgomaestre limeño, Jorge Muñoz, quien nos da a conocer sus puntos de vista sobre esta degradación moral de la clase política en el Perú.

Alcalde Muñoz, ¿cuál es el principal problema que usted ha encontrado en la alcaldía de Lima y que permanece hasta hoy?

Esta municipalidad tiene muchas aristas por lo que significa Lima. Lima es una ciudad país. Lima es una ciudad de más de 10 millones de personas con muchas diferencias, con muchos retos, con muchas carencias…

¿Entonces?

Lo que tenemos acá es una entidad que inclusive tiene un grupo humano que viene de gestiones anteriores. Es algo que había que encausar y también limpiar porque las gestiones anteriores nos dejaron cosas que no estaban ordenadas: arbitrajes, demandas, temas que se habían perdido, etc.

¿Quién es el culpable de los 30 muertos por la explosión de un camión de gas en Villa El Salvador?

Es un tema bien complejo. Yo no soy quién para juzgar, pero hay un cúmulo de factores que se han dado y eso es algo que nos tiene que llamar a todas las autoridades peruanas que estamos vinculadas con la ciudad a poder poner el máximo esfuerzo para que una cosa de esta naturaleza no se vuelva a repetir.

Los dos alcaldes anteriores, Susana Villarán y Castañeda, están presos. ¿Qué cosas no se deben hacer para no acabar así?

No hay que transitar por las vías que ellos han caminado. Y yo creo que ellos son un ejemplo de lo que no se debe hacer.

Luis Castañeda Lossio cumplirá 24 meses de prisión preventiva en el penal Miguel Castro Castro. (Foto: Hugo Pérez / GEC)

Sus opositores dicen que esperaban mucho más de su trabajo porque Lima sigue muy informal y con un tráfico más caótico que antes. ¿Qué les diría?

Simple y llanamente que si ellos tuvieran la fórmula, que nos la entreguen, que este es un tema de procesos que se viene trabajando. No creo que sea una apreciación objetiva esa.

Por ejemplo, ¿qué plan concreto tiene su gestión para solucionar el transporte público?

Temas de transporte cada vez están menos en nuestro ámbito porque eso ya está pasando a la ATU (Autoridad de Transporte Urbano). De hecho solamente nos quedan responsabilidades sobre el Metropolitano, sobre los corredores y sobre los alimentadores. Sin perjuicio de eso tenemos dos obras emblemáticas que vamos a realizar para ayudar a cerrar brechas en cuanto a temas de transporte.

¿Cuáles?

Una de las obras es la ampliación de los 10.2 kilómetros de lo que es el Metropolitano, que ya tenemos la financiación del Banco Mundial... La otra obra emblemática van a ser los teleféricos. Vamos a iniciar la primera red de teleféricos del Perú. Y eso va a comenzar con un teleférico que tenemos visualizado entre San Juan de Lurigancho, el paradero San Carlos e Independencia, que es la estación Naranjal. Eso está muy avanzado y nos acaban de transferir funciones justamente de la ATU para poder hacer los trabajos preliminares.

Existen muchas críticas. Pese a eso, ¿va a seguir el Pico y Placa?

Sí, porque ha traído resultados positivos.

DELINCUENCIA

Todos los días vemos asaltos y robos en diferentes puntos de la ciudad. ¿Coordina con la Policía las acciones para combatir la inseguridad ciudadana?

Coordino muchísimo con la Policía y además siempre he dicho que nosotros como municipalidad tenemos labores que son más preventivas y la Policía tiene una función más reactiva. Entonces tenemos que coordinar muy estrechamente para poder obtener los resultados.

¿Cree que las Fuerzas Armadas deben salir a las calles para apoyar a la Policía Nacional?

Yo he dicho siempre que no. Porque creo que las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer esa labor y la historia nos ha mostrado que cada vez que salen las Fuerzas Armadas a las calles para hacer ese tipo de labores no ha sido necesariamente una buena labor.

Jorge Muñoz se confiesa con Trome y habla de Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán

ACCIÓN POPULAR

¿Por qué cree que Acción Popular alcanzó la mayoría de votos en la reciente elección del Congreso?

Porque se ha hecho un trabajo importante de base, porque es un partido limpio, porque hay una alcaldía que está haciendo las cosas bien, porque hay varias otras gestiones de gobiernos regionales también que son muy exitosas, entonces hay una opción que se está vislumbrando para el ciudadano.

Algunos ven a Jorge Muñoz presidenciable. ¿Le gustaría ocupar el sillón de Palacio de Gobierno?

Yo he dicho claramente que tengo un mandato y ese mandato es aquí en la municipalidad y lo voy a cumplir. Es casi como Bolognesi, ‘hasta quemar el último cartucho’.

¿Se animaría?

Estoy concentrado 100% en la municipalidad. No tengo esa capacidad de ver el futuro. Lo que tengo que hacer es cumplir mi compromiso con Lima. Eso es lo que quiero resaltar.

¿Con quién sintoniza más, con Alfredo Barnechea, Raúl Diez Canseco o Mesías Guevara?

Yo trabajo por la unidad del partido, entonces en ese sentido siempre estoy buscando lo mejor de todos los líderes.

Se acaba de producir una grave crisis ministerial y se lo pregunto como ciudadano, ¿le gusta el gobierno de Martín Vizcarra?

Mira, yo he tejido una buena relación con todos los vecinos de la Plaza Mayor y en ese sentido quiero seguir construyendo buenas relaciones.

¿Por qué la mayoría de la clase política del Perú está embarrada con el dinero sucio de Odebrecht y la corrupción?

Porque no ha habido justamente esa transparencia y ese compromiso con la ciudadanía.

Fujimori preso, Toledo preso, Alan García se suicidó, PPK con arresto domiciliario. ¿Cómo se explica todo esto?

Se explica por no hacer las cosas que se tienen que hacer y yo creo, reitero, que esta es una oportunidad que las autoridades tenemos para servir, no para servirnos.

Los fujimoristas señalan que Keiko es una presa política, ¿comparte esa opinión?

No, yo creo que eso no es correcto.

¿Qué pasaría en el Perú si Antauro Humala llega a la presidencia?

Como te decía hace un momento, no tengo la capacidad de ver el futuro, pero lo que sí puedo decir es que quien representa el antisistema no necesariamente trae un buen mensaje para la nación.

FISCALES

¿Apoya la labor de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez?

Han hecho un trabajo importante de limpieza y de transparencia.

¿Alguna vez algún directivo de Odebrecht o de otra empresa le ofreció dinero a cambio de una licitación o favorecimiento?

No.

¿Con cuál gran obra quiere que lo recuerden en la capital?

Hay cosas que son materiales y cosas que son inmateriales, y yo quiero que me rcuerden como el alcalde que estuvo cerca de la gente e hizo obras con eficiencia y honestidad.

Usted declaró “me hubiera gustado hacer más obras de manera mucho más rápida”. ¿Por qué no lo hace?

Porque hemos tenido que pasarnos un año limpiando la casa con creso (desinfectante). Encontramos cosas muy sucias.

Por ejemplo, ¿qué específicamente encontraron?

Los temas de los arbitrajes, los temas de los peajes, la administración desordenada, obras que no tenían buenos diseños, etc. Entonces gran parte del primer año ha sido un trabajo de limpieza o alguien podría decir un trabajo quirúrgico.

¿Cuándo veremos la ‘Limaflores’ que prometió?

Es un proceso y en eso estamos. Ya estamos entregando obras. En los próximos días vamos a entregar una obra que es muy importante, la ampliación de la Costa Verde y que, además, lo que va a lograr es unir dos espacios como son Lima y el Callao. Y entre otras cosas más que vienen para este año 2020.

Muchas gracias y ojalá no estemos en camino de dar un salto al vacío…

De ninguna manera. Ese compromiso está firmemente dado y vamos a cumplir. Y además yo soy una persona que siempre está rindiendo cuentas. Gracias.

CONÓCELO MÁS

¿Cómo se relaja cuando no está en política?

Monto bicicleta muchísimo. Es un gran hobby que tengo.

¿Hace cuánto que no surfea en las playas de la Costa Verde?

Hace ya bastante. La verdad que la vida pública a uno le quita algunos espacios, eso es cierto.

Criticó a Guzmán por su ya memorable corrida. ¿Alguna vez vivió una situación similar?

No, jamás. El alcalde Muñoz y la persona de Jorge Muñoz no se corren de nada.

¿Le siguen diciendo ‘Gringo Karl’ en las calles?

Bueno, en algunos sitios sí, ‘Gringo Karl’, ‘Colorado’. Sobre todo cuando camino por las calles y a mí me gusta caminar mucho. Una de las cosas que siempre he hecho es buscar el contacto con la gente porque eso es lo que te retroalimenta, lo que te da a ti también el sentir, el sabor de la calle.

¿Por qué es de Acción Popular?

Porque Acción Popular es un partido de arraigo popular, de alcance nacional. Es un partido limpio. Es un partido que representa el trabajo, el hacer obras, la lampa es un elemento de trabajo de importancia y, además, es un partido de centro. Yo me identifico mucho con el centro.