Por Oscar Torres:

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ya cumplió dos años en el poder. Algunos lo felicitan y otros lo critican duramente por su labor en la capital del Perú. A dos años de su gestión dice que pronto verán muchas obras en la ciudad y se ampliará la ruta del Metropolitano.

Alcalde, ¿qué le dice la gente cuando lo ve en las calles?

La gente conmigo es muy cariñosa, siempre ha habido una empatía grande. Me pasan la voz. Me dicen ‘colorado’. Tenemos una relación fluida.

El otro día estuvo en Mesa Redonda tratando de ordenar el ingreso de personas. ¿Es incontrolable esa situación?

Es una marea humana muy grande. Es un gran reto, sin duda, pero te puedo decir con satisfacción que en estos momentos hemos bajado severamente el aforo. Hemos, a su vez, generado una acción conjunta con la Policía Nacional, bomberos, el Ejército y estamos controlando la situación de Mesa Redonda.

La gente está esperando que repita la misma obra que hizo en Miraflores en la capital, o sea ‘Limaflores’. ¿Se podrá?

Estamos en ese proceso y vas a ver en el minuto noventa muchísimas obras. Nosotros hemos continuado las obras que heredamos y tenemos obras propias que ya están floreciendo.

ACCIÓN POPULAR

Como alcalde de la capital no puede estar al margen de los temas políticos. ¿Renunció a Acción Popular por culpa de Manuel Merino?

Yo diría que la renuncia se produjo porque no me sentía representado por la cúpula del partido y porque había una serie de decisiones que no eran las que me habían llevado a afiliarme a Acción Popular. Por un tema de principios renuncié.

¿Apoyó las marchas de la llamada ‘generación bicentenario’ o ‘TikTok’?

Nosotros expresamos en más de una oportunidad que era importante que las personas se pudiesen pronunciar y ese es un derecho constitucional que tiene todo ciudadano.

¿Le da confianza el presidente Sagasti en Palacio de Gobierno?

Con el presidente Sagasti hemos concertado algunas cosas al inicio de su gobierno y espero que sobre todo los temas que hoy en día se están dando, como son tomas de carreteras y otros problemas de esa naturaleza, puedan ser rápidamente abordados.

¿Usted también usa corbatitas o pañuelos morados?

Nunca he usado corbata morada ni uso pañuelos tampoco.

Criticó a Forsyth por dejar a medias su gestión en La Victoria para lanzarse a la presidencia. ¿Se reafirma?

Es que yo creo que un alcalde no puede dejar, digamos, a la mitad el trabajo que tiene y, sobre todo, el compromiso que asumió con un mandato al inicio de su gestión.

El pueblo está decepcionado de la clase política porque al parecer todos los presidentes recibieron coimas. ¿Cuál es su opinión?

Hay que generar una mejor credibilidad en estos momentos en la clase política y lo que nos corresponde a nosotros es adecentar la política.

DINERO BAJO LA MESA

¿Le han ofrecido algún dinero debajo de la mesa para ganar alguna licitación?

Nunca. Tampoco lo aceptaría.

¿El expresidente Vizcarra es el culpable de que aún no hayamos cerrado el tema de las vacunas?

Tiene gran responsabilidad, sin duda.

¿Cómo se cuida del coronavirus?

Tomando todas las precauciones del caso. Usando mis mascarillas, tratando de buscar siempre el distanciamiento, aunque a veces es difícil con la gente, teniendo la higiene del caso y cada cierto tiempo me hago pruebas también. Como yo voy a muchos lugares, no me gustaría contagiar a alguien.

Muchos choferes lo cuestionan duramente por haber cerrado las calles del Centro de Lima. ¿Qué les respondería?

Que lo que nosotros estamos haciendo es un plan de peatonalización que responde a la recuperación del Centro Histórico. Eso está establecido en una planificación que primero tuvo un estudio y después es parte de la ejecución. Por eso lo que habíamos logrado era que las personas pudiesen caminar y llegar de mejor manera a los comercios y a los distintos sitios. Y no nos olvidemos que las ciudades son para los ciudadanos, no para los autos.

¿Lo siguen llamando el ‘gringo Karl’?

A veces sí. Tú sabes que la gente es juguetona en las calles y el peruano es muy creativo…

Alcalde de Lima advierte que si no se incrementa subsidio el Metropolitano podría dejar de operar. (Foto: Diana Marcelo/GEC)

LIMA

Alcalde Muñoz, hay la sensación en la ciudadanía de que su gestión municipal no está dando buenos resultados. ¿Por qué?

Quizás por un tema de falta de comunicación porque venimos haciendo muchas cosas en dos ámbitos: en lo social y en las obras mismas.

Usted hace un año me dijo que iba a demorar porque había encontrado muchas cosas que limpiar y ese era un proceso, pero ya tiene dos años en el Palacio Municipal…

Sí y estamos haciendo cosas que van dando resultados. En esa línea te comenté que había algunos expedientes que no estaban en orden y hemos tenido que reestructurarlos, hacerlos y en los próximos días vamos a tener muchas obras. Ya estamos inaugurando varias y vamos a tener más.

¿Cuál diría que es su mayor logro en todo este tiempo?

Hasta este momento haber hecho 27 kilómetros de pistas en la zona sureste de la capital. Me refiero a lo que es Pachacámac y Cieneguilla. En Cieneguilla hemos hecho una vía de 17 kilómetros que es la vía Poblete, y en lo que es Pachacámac, la Malásquez es una vía modular que tiene 11 kilómetros. Posee tres carriles por lado. Es similar a lo que es el Zanjón y de concreto armado. Ya la gente la está utilizando. Son una realidad más de 27 kilómetros en esa zona.

Lima es una ciudad muy compleja de más de diez millones de habitantes. ¿Qué es lo más difícil para gobernarla?

Fundamentalmente, la diversidad y las carencias que hay.

¿Cuáles son los principales problemas que tiene la capital?

Tiene muchísimos problemas. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Hoy en día la pandemia es un gran reto y todo lo que de ahí se deriva son temas de salud fundamentalmente, la informalidad es creciente cada vez más y trae una serie de otras consecuencias adicionales.

¿Se va a ampliar más cantidad de buses para el Metropolitano?

En este momento nosotros no tenemos la responsabilidad de eso. Ya pasó desde el 14 de septiembre a la ATU, pero te quiero dar una buena noticia, ya tenemos un consorcio ganador para lo que es la ampliación de los 10.2 kilómetros que van a llevar, digamos, la vía del Metropolitano desde Naranjal hasta Carabayllo en la futura estación de Chimpu Ocllo. Son 18 estaciones que van a haber y ahí se va a generar una consecuencia que la ATU va a tener que negociar con los concesionarios para poner más buses porque esto va a generar a su vez ochenta mil nuevos viajes diarios en ese espacio.

Gracias, alcalde Muñoz, ojalá podamos vencer el maldito coronavirus este 2021 y tengamos una Lima con orden y paz…

Va a ser así con toda la fuerza de todos nosotros. Un gran abrazo para ti y aprovecho también para saludar a todos por las fiestas y por este próximo año 2021.