Por: Jordan Arce Yupanqui

Trome conversó en exclusiva con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien hizo un balance de sus dos años y tres meses de gestión. Habló de la pandemia y reveló que le ofrecieron estar en la presente contienda electoral, pero lo rechazó porque ‘los partidos se juegan los 90 minutos’. Además, prometió que al final de su gestión no será investigado como sus antecesores Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán.

Alcalde, a poco más de dos años de gestión, ¿en qué porcentaje diría que ha ejecutado su plan ‘Limaflores’?

Bueno, hemos ejecutado eso a más del 50 % fácil. Y te podría decir que hasta más. Tenemos varias cosas que con orgullo podemos decir hemos cumplido.

¿Cómo cuáles?

La ampliación norte del Metropolitano, que va desde Independencia hasta Carabayllo. La construcción del paso a desnivel del óvalo Monitor Huáscar. Tenemos pistas, veredas, obras sociales. Mejoras de campos deportivos en zonas como Manchay. La primera ciclovía en San Juan de Lurigancho. Entonces le va cambiando la cara a la ciudad, de a pocos por cierto, pero le va cambiando. Y todo eso tiene que ver con ‘Limaflores’.

¿Y qué acciones en cuanto a la pandemia?

Eso sí ha sido un trabajo muy intenso. Hemos creado ‘Lima te cuida’, que tiene un componente de salud muy marcado. Esto nos ha llevado a 30 distritos para ir a hacer pruebas de descarte y dar asistencia llevando pulsioxímetros y canastas. También implementamos 150 mercados itinerantes, donde se venden alimentos a precios justos. Y hemos ayudado a 438 ollas comunes. Hay obras y hay acción.

De las obras que ha heredado, ¿cuáles ya ha finalizado?

Terminamos el viaducto de Armendáriz y la Costa Verde que te lleva hasta el Callao. Y me estaba olvidando algo que es no menos importante: la construcción del puente Morales Duárez, en San Martín de Porres. Es un puente que va ayudar muchísimo a la fluidez de la zona. Y hace no mucho creamos también el puente peatonal del Malecón Checa (San Juan de Lurigancho), que algunos dijeron que no se había caído sino desplomado.

En estos momentos, ¿hay alguna obra que esté por concluir?

Sí, la obra de Pachacútec, que no ha estado exenta de dificultades. Une a San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Estamos con un avance del 99 %, muy próximos a concluir.

Para que quede claro lo de la extensión del Metropolitano. ¿Las obras ya empezaron?

En estos días estamos a la espera de que el contratista nos entregue una carta fianza para nosotros darles un adelanto que está estipulado en el contrato. Ahí van entrar con mucho más fuerza, pero ya las obras preliminares iniciaron y esto debe tener una finalización en 14 meses.

En materia de seguridad ciudadana. ¿Qué es lo más importante que ha hecho la municipalidad?

Tenemos la propuesta ‘Lima 360°: Todos juntos por la seguridad ciudadana’. Se ha conectado varias de las municipalidades distritales con la central de la municipalidad metropolitana. Se ha capacitado a todos los serenos de todas las comunas y se trabaja muy activamente con las 10 comisarías del Cercado de Lima y el Comité Regional de Seguridad Ciudadana para poder obtener los resultados.

Ha propuesto que la Vía Expresa pase a llamarse Luis Bedoya. ¿Qué obra suya le gustaría que lleve su nombre?

No, ninguna. Yo lo que tengo que hacer es trabajar. No estoy pensando en eso. Lo que yo quiero es que los ciudadanos se sientan satisfechos, que vivan con dignidad y ese sería el mejor reconocimiento. Ahora a mí sí me corresponde proponer ponerle a esa obra el nombre de un hombre demócrata que ha vivido más de 100 años y que ha tenido mucha intervención en varias de las actividades municipales.

En los recorridos de Trome hemos visto que el desorden y aglomeraciones persiste en Mesa Redonda. ¿Es posible controlarlo?

Mira, ahí hay un trabajo muy intenso, que es casi como correr sobre una faja esa de los gimnasios, una faja sin fin, donde tienes que estar todos los días en esa actividad. Algunos ponen el ejemplo que esto se asemeja a una carrera de resistencia, por poner un comparativo.

¿Pero qué se está haciendo?

En Mesa Redonda estamos haciendo un trabajo conjunto con los comerciantes formales e informales. Tenemos una doble tarea, por un lado trabajar con los formales para garantizar la seguridad y tranquilidad del entorno y con los informales para darles espacios alternativos, que de hecho ya lo hicimos al reubicarlos en dos clubes zonales, en Comas y San Juan de Miraflores. Además recién hemos establecido siete nuevos accesos con controles.

Lima Metropolitana pasó de nivel ‘Extremo’ a ‘Muy alto’. ¿El Ejecutivo le consultó antes de tomar esta decisión?

El Ejecutivo lo que hace es tomar decisiones en función a lo que el Ministerio de Salud (Minsa) les está dictando a ellos internamente y algunas de las oportunidades antes de que salgan las normas, nos comunican lo que va a suceder. Pero la toma decisiones es de ellos.

¿Pero usted tiene una comunicación, digamos cercana o constante, por ejemplo, con el ministro de Salud?

Sí la hay. Nosotros siempre pensamos que tenemos que construir una relación fluida con todas las autoridades. Y siempre que nosotros pedimos una reunión se da o cuando buscamos algún acercamiento o proponemos algo tenemos que decir que hay mucha apertura.

¿Le parece útil la cuarentena de cuatro días por Semana Santa?

Es importante ya, porque en estos momentos tenemos una problemática seria y no tenemos camas hospitalarias en general ni camas UCI. Y hay que tratar de reducir los contagios producto de la movilidad. Pero esto tiene que venir acompañado de otras medidas.

¿Cuál es su posición acerca de que el sector privado compre vacunas?

Yo he sido claro en ese aspecto. He dicho que el Estado peruano tiene que asegurar lo que es universalidad de las vacunas. Son 24 millones de personas que están en el padrón. Pero en paralelo mi posición es que los privados podrían intentar obtener vacunas para sus propios trabajadores. Una vacuna por parte de un privado es una vacuna menos de carga para el Estado. Entonces eso aliviaría muchísimo.

Claro, tan sencillo como decir que dos manos vacunan mejor que una…

Eso, qué buen ejemplo en realidad. Esa es la idea tú tienes que asegurar que en tu mano, con la que tú tienes más habilidad, cumpla con todas sus funciones. Y si la otra te puede ayudar, no le pongas ninguna traba.

¿Y cómo considera que va el proceso de vacunación?

Es un proceso ciertamente complejo. Recién está comenzando a adaptarse. Todavía es muy poco las dosis que han llegado.

Un expresidente peruano más, me refiero al señor Vizcarra, está en el ojo de la tormenta por un aparente caso de corrupción. ¿Cuál es su opinión?

Tengo que ser muy cuidadoso con eso, porque como autoridad estoy sometido a reglas de neutralidad de todos los candidatos, no solo presidenciales sino también congresales. Entonces yo no puedo pronunciarme con nombre propio, pero sí puedo decir que si hay indicios lo suficientemente razonables y fuertes, lo que hay que hacer es aplicar la ley con todo el peso y el rigor, como corresponde.

Su antecesor, el señor Castañeda Lossio, también es investigado. ¿Puede prometer que al final de su gestión no sucederá lo mismo con usted?

Puedo asegurar que mi conducta es distinta a las de mis dos antecesores. No solo del anterior sino la anterior antecesora también (Susana Villarán). Y eso es lo que yo garantizó a los ciudadanos, ese es mi comportamiento y lo ha sido siempre y lo seguirá siendo.

¿Nunca ha tenido ningún tipo de ofrecimiento por debajo de la mesa?

Ni por lo bajo ni por lo alto.

¿La gente lo trata bien cuando lo ve en la calle?

La gente es muy cariñosa conmigo y bromeamos también muchas veces. Cuando me dicen colorado, les digo soy el colorado de la gente. A veces uno puede pensar que porque uno es colorado es medio estereotipado, pero ese no es mi caso. Yo me siento uno más.

¿Entonces no le molesta que le digan ‘colorado’ o ‘gringo Karl’?

No, en absoluto. Soy una persona que tiene correa, me sé reír y tengo buen humor. Me gusta bromear muchísimo y el que bromea tiene que también saber recibir.

¿Le gustaría postularse en algún momento a la presidencia del Perú?

Mira, yo estoy abocado 100 % a lo que estoy haciendo acá en la municipalidad. Y te cuento algo, durante mis primeros años de gestión, me tocaron la puerta y me dijeron tú podrías ser nuestro candidato presidencial. Y les respondí no voy a ser candidato porque tengo un mandato que cumplir en la municipalidad. Así como lo he hecho siempre en todas mis obligaciones.

¿Se refiere que la propuesta se la hicieron para la actual campaña?

Sí, y me parecía muy mal dejar a la mitad del camino el barco. Eso me parece no cumplir con los compromisos que tú has asumido con tus electores. Porque la gente votó por Jorge Muñoz por cuatro años, no votó por dos. El partido se juega los 90 minutos.

Y los adicionales…

Eso de salir de la cancha y decir me voy a jugar el partido a otro lugar no va conmigo.

Gracias, alcalde, esperemos superar pronto esta pandemia y tener una Lima mucho mejor al final de su gestión.

Así va a ser, pese a las dificultades. Mi compromiso está hecho. Muchas gracias por la entrevista.