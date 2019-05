José Domingo Pérez: "Duermo tranquilo porque cumplo con mi trabajo" | ENTREVISTA | FOTOS | VIDEO

Según diversas encuestas de opinión pública, es uno de los personajes más admirados del país. Para otros, un fiscal selectivo y ‘politizado’. Es abogado y tiene 42 años de edad. Limeño de nacimiento, arequipeño de corazón. Trome, en exclusiva, conversó con José Domingo Pérez para conocer detalles de su vida laboral y personal.



Fiscal José Domingo Pérez, ¿está satisfecho con la labor que viene realizando hasta el momento?

Bueno, le agradezco la entrevista... Solo soy un simple funcionario fiscal que está cumpliendo su trabajo con un grupo más de fiscales que estamos tratando de luchar contra la corrupción. Creemos que sí estamos cumpliendo algunos objetivos, pero todavía estamos en proceso.



Cuando se suicidó Alan García lo acusaron a usted indirectamente de su muerte, ¿cómo tomó eso?

Tomé calmado esta situación, porque cumplí con el protocolo de actuación y mi trabajo. Lamentablemente, siempre va a haber críticas a la labor que realizamos los fiscales que investigamos la corrupción.

EL SUICIDIO



En lo personal y como reflexión, ¿qué se le vino a la mente cuando se enteró de la muerte del líder aprista?

Me causó sorpresa, no esperábamos que tomara una decisión como la que había adoptado, pero teníamos que continuar con el desarrollo del proceso y en eso estamos.



Los apristas pretendieron culpar a la policía y la Fiscalía de la muerte de Alan. ¿Los protocolos se cumplieron a cabalidad?

Estrictamente y lo que me sorprende a mí, respecto a su pregunta, es que no nos han convocado a los fiscales a dar la respuesta que le han solicitado a la policía.



¿Por qué no fue personalmente a hacer dicha diligencia en la casa de Alan?

Porque tenía la audiencia de prisión preventiva de Pedro Pablo Kuczynski en el juzgado.



Así el líder aprista haya fallecido y, si se llegan a comprobar los delitos, ¿se pueden rastrear y embargar las cuentas?

Entiendo que para eso también hay fiscalías de extinción de dominio, que deben ser las encargadas.



Algunos opositores a su labor señalan que usted es un fiscal que dirige las acusaciones políticamente. ¿Qué tendría que decir?

Que no es cierto. Hace poco se ha dado cuenta de las investigaciones que se han seguido contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, de parte del despacho del doctor Carlos Puma, que forma parte del equipo especial.



¿Se considera antifujimorista?

No, yo me considero un funcionario fiscal que está investigando los hechos con contenido penal.

(Foto: Allengino Quintana) Fiscal afirmó que 'solo es un simple funcionario que cumple con su trabajo' (Foto: Allengino Quintana)

KEIKO Y SUSANA



¿Por qué a Keiko le pusieron el chaleco de detenido y a Susana Villarán no? ¿Por qué a Keiko le dieron 36 meses de prisión preventiva y a Susana 18? ¿Se está midiendo a todos con la misma vara?

Mire, respecto al porqué le pusieron el chaleco o no a una determinada persona, eso corresponde al tema policial, porque finalmente son ellos los que detienen y son los que ponen a disposición del juzgado. Tengo entendido que se ha tratado de mejorar el procedimiento para poner a estas personas a disposición judicial y respecto a por qué para Keiko 36 meses y por qué para otra persona 18 meses, esa ya es una decisión judicial. En el caso de la señora Fujimori y los otros coinvestigados con ella, yo había solicitado 36 meses porque estábamos iniciando el proceso. Tengo entendido que en el caso de Susana Villarán, el proceso ya estaba en curso o ya iban algunos meses que se había cumplido del plazo.



‘LA LEY SE APLICA PARA TODOS’



¿Se está midiendo a todos con la misma vara?

Se está aplicando la ley para todos. La ley se aplica para todos los ciudadanos por igual.



También lo acusan de ‘jugar en pared’, es decir, brindar información privilegiada al Instituto de Defensa Legal (IDL)- Reporteros, que dirige el periodista Gustavo Gorriti, ¿es cierto?

No, no es cierto, creo que todos los medios pueden tener acceso a la información entrevistándonos, como usted lo está realizando en este momento o como el doctor Rafael Vela cuando va a los distintos canales de televisión o a las distintas entrevistas a las cuales nos invitan.

(GEC) José Domingo Pérez no se considera antifujimorista. (GEC)

La opinión pública está asombrada e indignada por todos los casos de corrupción que se ven en el país y que incluyen a presidentes de la república, ¿qué mensaje le daría a la población?

Que deben tener confianza primero en que puede haber justicia y que deben reclamar que eso sea, precisamente, lo que haya. No podemos, en general, los fiscales o los jueces desconocer que hay problemas de corrupción en todas las entidades y ahí yo quisiera tener un punto de atención a la población, pues tienen que estar siempre vigilantes de que los jueces y los fiscales sean los mejores funcionarios, lejos de toda corrupción.



'LOS CUELLOS BLANCOS'



¿Qué le preocupa?

Precisamente a mí lo que me preocupa son estos jueces o fiscales a los cuales se les está calificando como ‘Los Cuellos Blancos’, a ellos son los que la población debería tener siempre bajo observación.



A los peruanos honestos nos produce asco todo lo que vamos viendo, ¿a usted?

¡Ah! Definitivamente. Creo que cualquier persona se indigna de lo que está sucediendo. A partir de nuestra indignación puede haber un cambio en nuestra sociedad.



Para la labor que realizan junto a Rafael Vela y a todo el equipo Lava Jato, ¿quién o quiénes son los principales opositores a que se sepa toda la verdad?

Bueno, las personas que están siendo investigadas y los intereses que ellos representan. Precisamente son estas personas las que impiden que podamos realizar el trabajo adecuadamente.

(GEC) Fiscal afirma que sí a Susana Villarán no le pusieron un chaleco durante su detención fue por un tema que le corresponde solo a la Policía. (GEC)

¿Confía que el Poder Judicial en este momento es garantía de procesos justos y limpios?

Confío en los jueces con los cuales estamos llevando los procesos.



¿Duerme tranquilo, fiscal José Domingo Pérez?

Yo duermo tranquilo porque hago bien mi trabajo y espero que la sociedad acepte y entienda que este es un proceso largo.



GUARDAESPALDAS

Obviamente su seguridad se debe haber reforzado, ¿cuántos guardaespaldas lo cuidan?

(Sonríe) No le puedo decir por recomendación de la policía, que me ha indicado que no diga cuántas personas o policías son los que me protegen a mí y a mi familia.



¿Es verdad que es el segundo hombre más cuidado después del presidente de la república?

Espero que no. Espero de que sea como cualquier funcionario que está cumpliendo con su labor, pero sí, la policía ha tomado nota de que debe brindarme algún tipo de seguridad.



Las mafias son muy poderosas en este país. ¿Teme a algún atentado en su contra?

Espero que ello no suceda. No creo haber llegado o no creemos haber llegado a niveles de lo que podría suceder en otros países en donde el Estado ha fallado, pero roguemos porque no sucedan esas circunstancias que usted está mencionando.

Es la primera vez que se están dando resultados contra altas autoridades por actos de corrupción, ¿explíquele al pueblo por qué eso es bueno para el país?

Eso es bueno porque la corrupción es un cáncer. Es el mal que lamentablemente impide que la sociedad se desarrolle, que cualquier ciudadano de a pie pueda cumplir con sus expectativas, con los derechos que tiene. De que pueda, precisamente, cumplir con sus metas, sus ideales. La corrupción es lo que tenemos que eliminar si queremos desarrollarnos como sociedad.



Otros críticos han señalado que su despacho está alineado con las políticas del presidente Martín Vizcarra. ¿Garantiza usted la independencia de poderes? ¿Es amigo de él?

No soy amigo de él (Vizcarra). No lo conozco. Tenemos total independencia en este equipo especial.



¿Su esposa sigue trabajando para el Estado? Porque algunos han señalado eso como una especie de conflicto de intereses...

No, mi esposa ya trabajaba en el Estado. Tenemos que vivir de nuestro trabajo. Mi esposa trabaja en otra institución distinta a lo que es el equipo especial o las causas que ve el equipo especial. Somos ciudadanos y debemos trabajar y vivir de nuestro trabajo.

¿Tiene aspiraciones políticas?

Ninguna, eso lo estoy repitiendo y precisamente ese es el motivo de la entrevista que le estoy dando a usted, a solicitud del equipo especial. No tengo ninguna aspiración política. Lo único que queremos es hacer bien el trabajo.

César Hinostroza permanecía detenido en España desde el 19 de octubre del año pasado pero salió libre el 11 de abril. (Foto: GEC / Video: Canal N) César Hinostroza permanecía detenido en España desde el 19 de octubre del año pasado pero salió libre el 11 de abril. (Foto: GEC / Video: Canal N)

CHÁVARRY Y EL 'HERMANITO'



¿Cómo definiría al fiscal Pedro Chávarry?

Nefasto para la institución del Ministerio Público y esperemos que pronto sean destituidos él y algunas otras personas más que lamentablemente perjudican a esta institución.



¿Y del ‘Hermanito’ Hinostroza, qué piensa?

Una vergüenza que todo ciudadano debe tener. Que el juez de la más alta instancia termine fugitivo, sobornando a un funcionario en Migraciones para esconderse en un país como España y que, desgraciadamente, no se quiera someter a la Justicia. Imagínese usted a un juez que le tenga temor a la propia Justicia en la cual él ha trabajado, qué puede esperar cualquier ciudadano de nuestro Poder Judicial.



¿Por qué existe tanta corrupción en el país?

Porque lamentablemente no somos capaces primero de denunciarla. Tenemos que aprender a denunciar y luego denunciar al mal fiscal, al mal policía, al mal juez que no cumple con su trabajo.



Muchas gracias, fiscal Pérez, y ojalá caigan todos los corruptos...

Muchas gracias a usted.

HINCHA DE PAOLO GUERRERO



¿Qué le gusta hacer en sus ratos libres? ¿Cómo se relaja?

¡Ah! Estando con mi bebé, con mi esposa, los pocos momentos que tengo libre.



Su bebé tiene un añito...

Es un añito, acabamos de bautizarlo también.



¿Jugó al fútbol alguna vez?

Sí, jugué.



¿Puesto en la cancha?

De todo, delantero. Dependiendo adonde me mandaban, es que no era un buen jugador de fútbol, pero sí podía ir al arco, podía ir de delantero. Creo que por eso terminé siendo fiscal (sonríe).

¿A qué jugador de la selección peruana admira?

Actualmente a Paolo Guerrero, quién no lo va a admirar.



¿Es hincha de algún equipo?

Soy hincha del Melgar (Arequipa).



¿Un libro?

Todos los de Gabriel García Márquez me agradan: ‘El coronel no tiene quién le escriba’, ‘El amor en los tiempos del cólera’. De Mario Vargas Llosa: ‘Pantaleón y las Visitadoras’. En general, me gustan los libros que te permiten leer una buena narrativa...

¿Cuando lo ve al Premier Salvador Del Solar, quien hizo el papel de Don Panta, en la película ‘Pantaleón y las Visitadoras’, le quiere pedir un autógrafo, lo quiere felicitar?

(Carcajadas) No, porque el libro no se parece tanto a lo que hace la película. Si usted lo ha leído, se va a dar cuenta de que la película finalmente es una modificación de la historia que escribe Vargas Llosa...



¿Una película?

¡Wow! Usted me está agarrando así a preguntas inesperadas (sonríe). ¿Una película? ‘Río Místico’, que me acuerde.



Su esposa, ¿qué significa para usted?

Todo, que me pueda comprender ahora en mi trabajo, imagínese.

¿Ha visto la imitación que le hacen en ‘El wasap de JB’?, ¿le gusta?

Sí, bastante graciosa. Es muy amena la verdad, cuando puedo verla, sino, usualmente trato de verla luego en Internet.



¿Cree en Dios?

Sí creo en Dios. Soy católico