El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, advirtió que si la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, gana las Elecciones Generales de Perú de 2021, el juicio en su contra por lavado de activos se suspenderá hasta julio del 2026.

En entrevista al canal de YouTube “Sálvese Quien Pueda”, el fiscal explicó que de llegar a la Presidencia de la República, la hija del exmandatario Alberto Fujimori se vería beneficiada con el antejuicio político que establece la Constitución Política del Perú por su alto cargo.

“Es una situación inédita, nunca hemos, en la historia judicial de nuestra República, no se ha dado el caso que un acusado o acusada esté en esta opción de llegar a la primera magistratura del país. Se aplicaría el artículo 117 de la Constitución Política, que señala sobre la inmunidad procesal”, expresó.

“Va a ser una decisión que no tiene antecedentes que probablemente la deba adoptar el juez a pedido de la parte. Pero llegado ese momento, se tendría que técnicamente archivar provisionalmente la causa contra dicha acusada y reiniciarse el 29 de julio del año 2026”, añadió.

Asimismo, Pérez Gómez señaló que le “preocupa” la posibilidad de que una acusada por “delitos graves” llegue a la Presidencia en la segunda vuelta de los comicios que se llevará a cabo el próximo 6 de junio.

“Es un escenario que preocupa, me preocupa a mí, entiendo que preocupa a quienes estamos como fiscales ejerciendo esta labor en el equipo especial, me preocupa por los testigos, colaboradores eficaces, por mi familia, me preocupa porque quien pueda ser presidenta de la República es una acusada por delitos graves de lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo. Es decir, preocupa”, acotó.

Del mismo modo, el fiscal cuestionó que Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, haya afirmado que el caso contra Keiko Fujimori se “va a caer”, pues la única manera de que eso ocurra sería a través de “cierta perturbación” en las pruebas.

Cabe indicar que el pasado 21 de enero el Poder Judicial amplió el plazo para investigar a Keiko Fujimori y otros implicados en el presunto delito de lavado de activos que se habría cometido al recibir aportes ilícitos de Odebrecht en las campañas del 2011 y 2016.

El juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga Urday, admitió el pedido del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, para que se le concedan 123 días más para investigar a la lideresa de Fuerza Popular y otros implicados en el caso.