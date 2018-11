Lo negó categóricamente. El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez indicó que no existe persecución política para atacar a rivales políticos del gobierno, tal y como señaló Alan García a través de una carta para pedir un asilo diplomático al Gobierno de Uruguay.

El fiscal José Domingo Pérez Gómez indicó que, durante la audiencia donde se ordenó el impedimento de salida a Alan García, la defensa del exmandatario no cuestionó ni se opuso a la decisión del juez.

"No es cierto (que haya persecución política) Eso es una circunstancia que no es exacta (...) En la audiencia del sábado, la persona investigada ( Alan García) se allanó con la medida que habíamos solicitado (...) No hubo ningún tipo de cuestionamiento u oposición que hubiese implicado la revisión en una segunda instancia", declaró José Domingo Pérez en declaraciones a Canal N.

El fiscal de lavado de activos también aseguró que el Ministerio Público y la investigación que se lleva es parte de un "trabajo adecuado, objetivo y en los términos correspondientes". José Domingo Pérez evitó hablar sobre el pedido de asilo diplomático de Alan García a Uruguay.

"Espero que ninguna palabra o versión mía sea tomada para justificar cualquier solicitud de asilo", manifestó. El fiscal José Domingo Pérez participó en un seminario en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.