José Luis Gavidia, quien renunció al cargo de ministro de Defensa el miércoles 17 de agosto y que todavía sigue ejerciendo su labor dos días después, cuestionó las denuncias e investigaciones iniciadas contra él y su familia.

En declaraciones ante la prensa luego de participar en un reconocimiento a los militares que participaron en la operación ‘Patriota’, Gavidia rompió en llanto al manifestar que las acusaciones contra su familia fueron por su decisión de ser ministro.

“ Se metieron con mi familia, con mi hija, con mi esposa. Se metieron con lo más preciado que tengo, mis hijos. ¿Eso creen que es normal? Por venir a trabajar, que se metan con mi hija, con mi esposa, ¿por eso? Me han destrozado el alma”, aseguró.

José Luis Gavidia cuestionó investigaciones contra él y su familia. (Canal N)

Contra José Luis Gavidia, hay una investigación en la Fiscalía de la Nación por supuestas irregularidades al haber viajado en una comisión oficial a provincias con sus hijas.

A esto se suma una investigación preliminar en la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima por la contratación de Verónica Gavidia Rodríguez, hija del exministro de Defensa José Gavidia Arrascue, en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

“Ese es el precio que tengo que pagar por haber venido a servir a mi patria. Porque eso nos gusta, destrozar. ¿Ustedes creen que eso es normal, que es justo que me hagan eso, que hagan eso a mi familia? Mi hija viene trabajando hace seis años, se preparó en Italia y Suiza, tiene una maestría en Suiza”, señaló.

El saliente ministro de Defesa aseguró que no tenía conocimiento de la modalidad por la cual su esposa y su hija venían trabajando en el Estado.

“Nunca por el alma de mi padre he utilizado ninguna influencia ante nadie. Ellas solas se han trazado su trabajo y su destino y yo se los he cortado por haber venido a servir a mi país. Eso es lo que más me duele”, concluyó.