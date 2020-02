El presidente de Podemos Perú, José Luna Gálvez, señaló que atenderá a todos los requerimientos de las autoridades luego de que el Poder Judicial rechazara el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra y dispusiera comparecencia con restricciones y el pago de una caución de medio millón de soles.

“Estaré presente en todo momento. Yo no me corro, seguiré atendiendo a todos los requerimientos que la justicia me haga, mi comportamiento es así y seguirá así”, refirió a su salida de la sala penal nacional.

El exsecretario general de Solidaridad Nacional y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, recibió comparecencia con restricciones y deberá pagar una caución de S/500 mil luego que el Poder Judicial rechazara el pedido de prisión preventiva en su contra.

Al igual que Luna Gálvez, la jueza María de los Ángeles Álvarez dictó comparecencia con restricciones contra Giselle Zegarra, exfucionaria de la Municipalidad de Lima. Mientras tanto, contra Luis Castañeda Lossio, estableció 24 meses de prisión preventiva.

“(Para José Luna Gálvez y Giselle Zegarra) no se han determinado los presupuestos (para prisión preventiva. Siendo así, y atendiendo la gravedad del hecho, así como los graves y fundados elementos de convicción, a criterio del órgano jurisdiccional y determinado así por la pena probable, el organismo considera pertinente aplicar una medida coercitiva como la comparecencia con restricciones", manifestó la jueza en la audiencia.

Contra Luna Gálvez y Zegarra Flores se establecieron como reglas de conducta el no ausentarse de local donde viven sin autorización de un juez, prohibición de comunicarse directa o indirectamente bajo cualquier medio con personas que sean investigadas en el mismo caso, y presentarse ante fiscalía y Poder Judicial cuando sean requeridos, y ante el órgano jurisdiccional para control biométrico cada 30 días.

El fundador de Podemos Perú deberá pagar una caución de S/500 mil, la cual no objetó ni apeló, mientras que Giselle Zegarra deberá pagar un monto de S/50 mil. Esta última sí expresó su rechazo al monto establecido.