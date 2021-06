El abogado y asesor del equipo jurídico de Perú Libre, Josué Gutiérrez, aseguró que hagan lo que hagan desde el fujimorismo, el candidato Pedro Castillo será el próximo jefe de Estado y juramentará el 28 de julio.

“La ONPE ya terminó su trabajo y determinó que hay un ganador, no tengo dudas que el profesor Castillo será proclamado ganador cuando se resuelvan las resoluciones ante el JNE presentadas por Fuerza Popular. El resultado no cambiará porque no creo que se reviertan las decisiones de los jurados especiales que vienen rechazando todos los pedidos de nulidad”, indicó a Trome.

Asimismo, el letrado afirmó que al interior de Fuerza Popular ya sienten que han perdido y ahora su plan es deslegitimizar al nuevo gobierno de Perú Libre y judicializar el proceso.

“Presentan supuestas pruebas de fraude, pero todas son rechazadas. Ofenden a autoridades electorales como el señor Corvetto, piden anular la segunda vuelta. La señora Fujimori no es abogada y está siendo usada. Por la paz, pasemos la página y dejen trabajar al equipo del profesor Castillo por un país mejor”, agregó.

EL PADRÓN

El asesor legal de Perú Libre, Ronald Gamarra, descartó que el pedido de Fuerza Popular para tener acceso al padrón de electores que votaron en la segunda vuelta pueda alterar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con la que se declarará al futuro presidente o presidenta.

“No hay ninguna incidencia respecto de las solicitudes de nulidad que pueden llegar al Jurado porque este solo se va a pronunciar sobre lo que hay en los expedientes de nulidad, no en las alegaciones de último momento que puedan formularse”, indicó.

De otro lado, la Municipalidad Provincial de Huamanga informó que el candidato Pedro Castillo aceptó la propuesta del alcalde Yuri Gutiérrez, para juramentar en la histórica Pampa de Ayacucho el próximo 28 de julio si es proclamado mandatario por el JNE.