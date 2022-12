Juan Burgos fue agredido por Pasión Dávila durante la sesión extraordinaria del Congreso el domingo 11 de diciembre. El congresista de la bancada de no agrupados conversó con Canal N sobre la situación del país y la violencia que vivió en el Parlamento, tras lo cual también se pronunció sobre la agresión sufrida.

Manifestó que el representante de Perú Libre no le ha dirigido una disculpa. “ No me ha pedido disculpas porque en su pensamiento maoísta y las acciones que ha cometido es propio de ellos . Igual que lanzaban las bombas y se corrían y después se negaban, tienen la política del ‘negacionismo’”, señaló.

De igual manera, sostuvo que Guillermo Bermejo incitó a Dávila de golpearlo. “ Es probable, yo lo presumo porque Guillermo Bermejo se ha dedicado a decir que somos ‘fachistas’, ‘neofachistas’, somos serviles del imperialismo yanqui, que somos los golpistas (...) Yo espero que el Congreso de la República esté de parte de la democracia, sobre todo, del orden”, comentó.

“ Ha estado amenazando desde hace tiempo , van a venir las marchas acá y ustedes tienen miedo. Bermejo nos decía: ‘¿Por qué no salen afuera? Tienen miedo’. Un gran sector de la población, más del 90% están de acuerdo del castigo que se le ha hecho a un dictador en potencia”, agregó.

Juan Burgos pide a las Fuerzas Armadas que salgan a las calles

Durante la entrevista, señaló que es necesario que las Fuerzas Armadas trabajen con la Policía Nacional del Perú para controlar las manifestaciones en Lima y otras regiones. Por otro lado, indica que se declare estado de emergencia a nivel nacional.