Juan Carlos Tafur: "Este es un Congreso mediocre como lo es el propio presidente Martín Vizcarra" | ENTREVISTA

POR: OSCAR TORRES



El Congreso le otorgó la cuestión de confianza al gabinete Del Solar. Los proyectos de ley que han planteado el presidente y sus ministros se discutirán en el Parlamento. Trome conversó con el destacado periodista, analista político y psicólogo de profesión Juan Carlos Tafur, quien analiza el momento que se vive, pero también pensando en el 2021.



Juan Carlos, ¿Vizcarra ha salido victorioso después de la aprobación de la cuestión de confianza por parte del Congreso?

Sí, yo creo que ha derrotado al Congreso, bueno, no era un Congreso muy difícil de derrotar tampoco. Tampoco es que haya sido una gran epopeya política la que hemos apreciado. Es un Congreso bastante mediocre, como lo es el propio presidente, digamos. Ha sido una batalla de pocas luces, en todo caso.



¿Qué crees que fue lo determinante para que la mayoría fujimorista diera el voto de confianza?

La imposibilidad de un futuro político inmediato. No sería tan mezquino de creer que fue el temor de perder la quincena. Más que eso, fue el temor a perder presencia política permanentemente.



Leía en ‘Hildebrandt en sus trece’ que el presidente no se va a dejar tontear y si no se aprueban las reformas tal como las ha propuesto, está dispuesto a cerrar el Congreso, ¿lo crees así?

Sí, yo sí creo que el presidente ha tomado nota de que la cuestión de confianza sucesiva es lo que le está permitiendo gobernar a este Congreso, hasta que él tenga su propia mayoría.



Escribiste alguna vez que Vizcarra debía enfrentarse al régimen ‘aprokeikista’ del Parlamento. ¿Qué piensas que pueda pasar ahora?

La única manera de derrotarlos es que logre una diáspora (dispersión) de la bancada keikista, si no lo logra, va a tener sobresaltos de acá hasta el 2021.

¿Consideras que sería conveniente para el país un adelanto de elecciones generales?



No. Deberíamos terminar el 2021 y que el Bicentenario nos agarre en una fiesta electoral.



Algunos analistas consideran que si Vizcarra cierra el Congreso, se convertiría en un dictador. ¿Piensas lo mismo?

No, yo creo que es una salida constitucional.



DIVISIÓN EN EL FUJIMORISMO



Salaverry dice que el cogollo fujimorista busca impunidad y proteger a los mafiosos dentro del Poder Judicial y la Fiscalía. ¿Es así?

Hay un núcleo que se resiste al cambio en el Ministerio Público y el Poder Judicial, y ha encontrado eco en el Congreso.



¿Keiko sigue manejando desde prisión a Fuerza Popular? Pues se habla de una división...

Sí, bueno, hay una división en varias partes. Hay un sector ultraconservador dentro del keikismo y otro sector algo menos ultraconservador, digamos, más apegado a la línea histórica del fujimorismo.



¿Y Keiko lo sigue manejando?

No, yo creo que no.

En términos sociales y pensando en el ciudadano de a pie, ¿qué es lo que le conviene al Perú en este momento?

Que se pongan de acuerdo el Congreso y el Ejecutivo y desplieguen la reforma política y judicial rápidamente, para ver si en los dos años y pico que restan emprendemos por fin la reforma económica que debió hacerse desde el año 2000.



Muchos analistas coinciden en señalar que los puntos débiles de este gobierno son la inseguridad ciudadana y la falta de crecimiento económico.

Sí, coincido.



Hace poco dijiste que Vizcarra estaba desaparecido y no tiene ni una buena obra que mostrarle al país. ¿Te ratificas?

Sí, hasta ahora, salvo la reforma política-judicial que aún está en proceso, no hay mayores logros por parte de este gobierno.



¿Salvador Del Solar te parece el primer ministro idóneo para estos momentos?

No, más allá de ser un buen comunicador para las tribunas, carece de virtudes políticas como para ser el operador que este gobierno necesita.



¿Qué concepto tienes del fiscal Pedro Chávarry?

Creo que ha cometido errores y creo que tiene que pagar por ellos. En términos personales no te podría decir mucho, porque no soy un seguidor de la cotidianidad judicial ni fiscal.

ALAN



Tú eres psicólogo clínico, ¿cuál fue tu reacción al enterarte del suicidio del presidente Alan García?

Primero, conmoción. Si bien éramos adversarios políticos, por decirlo de alguna manera, no dejo de apreciar su enorme capacidad política. Es, de hecho, el político con mayor talla política en los últimos veinte años en el Perú, por eso lo criticaba mucho en su gobierno, porque con esa talla y esa envergadura política debió hacer muchas más reformas de las que hizo.



¿Y el gobierno de Alberto Fujimori?

Fue un régimen extraordinario en lo bueno y en lo malo. Y lamentablemente, la transición democrática no ha estado a la altura de la valla que dejó para que sea superada.



Entonces, ¿en el 2021 se podría tener un nuevo Fujimori sin todo lo malo que, sabemos, trajo su mandato?

Yo creo que el fujimorismo debió haber sido el gran partido liberal popular del Perú. La ausencia del fujimorismo en el 2021 la vamos a sentir, no solamente porque la izquierda más radical va a aparecer con mayor fuerza, sino porque la derecha se va a radicalizar más ante la ausencia de un eje como el fujimorismo.



Con las revelaciones sobre los millones que recibió Susana Villarán, ¿cómo queda la izquierda?

La izquierda moderada, como la que representaba Susana Villarán, está políticamente muerta. No tiene ninguna posibilidad para el 2021. Creo que por eso Verónika Mendoza se está radicalizando, pues sabe que en el centro no tiene mayor futuro.

¿Por qué crees que casi toda la clase política en el Perú fue sobornada?

No es un fenómeno reciente. La historia de la república está llena de políticos sobornados o corrompidos por el gran capital, el gran poder empresarial.



Bruce ha sido muy criticado por decir ‘que había muchos blancos y faltaba un provinciano’. ¿Qué comentario te merece?

Sí, es una expresión de racismo inaceptable. Lo peor es que es un racismo inconsciente. Él cree que no lo está diciendo como una especie de expresión racista, pero cuando lo dice, claramente era para ningunear al presidente.



Muchas gracias, Juan Carlos, que se sepa la verdad y que retomemos el camino del progreso...

Gracias a ti.

Voto Tafur teme que el llamado 'voto furioso' derive en una elección por Antauro Humala o Andrés Hurtado, 'Chibolín'.

‘VOTO FURIOSO PUEDE DERIVAR EN ANTAURO O CHIBOLÍN'



Tú has dicho que todo lo que está pasando en el país podría generar una candidatura antisistema, ¿Antauro Humala podría ser presidente del Perú?

Sí, lamentablemente.



¿Julio Guzmán es un candidato con posibilidades pensando en el 2021?

No. Ha desaparecido, es inocuo, no tiene presencia, no tiene densidad.

¿Alfredo Barnechea es muy limeño y ‘pituco’ para llegar a los sectores populares?

En principio eso no lo debería sacar de la contienda, ya que vemos a Muñoz, al propio Kuczynski y a Forsyth. Yo creo que su personalidad es la que lo hace contrario a la posibilidad de un éxito electoral.



Y Verónika Mendoza, quien se está radicalizando, ¿qué piensas de ella?

Es una mala noticia para el Perú, pero electoralmente le va a convenir.



Hay una corriente cada vezmás fuerte y conservadora, ¿quién crees que la podría liderar?

Cualquiera, Fernando Cillóniz podría ser, por ejemplo, un candidato disruptivo (que produce una interrupción súbita de algo). Muchos me dicen “¡no! pero es demasiado blanco”, sin embargo, eso le da justamente un carácter disruptivo, pero la cosa va a estar tan endiabladamente compleja, que si Antauro Humala anuncia y promete que va a fusilar a los gays, de repente los de ‘Con mis hijos no te metas’ votan por él.

En una entrevista dijiste que hasta ‘Chibolín’ tiene posibilidades, ¿estás seguro?

Sí. El voto furioso del 2021 puede derivar en una votación por ‘Chibolín’.