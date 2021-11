Este gobierno es una caja de sorpresas, cada una más escandalosa y desagradable que otra. Días atrás se reveló que una inspección de la Fiscalía encontró 20 mil dólares en un baño de Palacio, en el despacho del ‘brazo derecho’ del propio presidente Pedro Castillo, quien fue su secretario personal. Por tal motivo, Trome conversó con el analista político y periodista Juan Carlos Tafur, quien le explica al pueblo que está pasando.

Juan Carlos, para ti, ¿qué origen tienen esos 20 mil dólares encontrados en el baño de Palacio de Gobierno?

Sin duda, corrupción. No hay otra explicación. Ese señor no guardaba los ahorros de su sueldo en ese lugar, sino que provienen de tráfico de influencias que habrá que investigar y probar.

Tú has escrito que eso es ‘maloliente’, ¿a qué te refieres?

Era una metáfora del lugar en el que lo encontraron, pero claramente responde a un creciente malestar de un sector importante del empresariado que refiere la labor de emisarios palaciegos que solicitan dinero por sus favores para firmar autorizaciones o conceder permisos o renovar licencias, y eso es lo que creo yo explica el origen de ese dinero.

Mucha gente está comentando que el secretario y ‘brazo derecho’ del presidente no actúa por sí solo. Ese supuesto delito ¿implicaría al presidente?

Eso es lo que hay que investigar. Yo creo que lo grave, y por eso es importante subrayar la gravedad del hecho, es que podríamos estar ante un sucedáneo de Luis Nava, alguien que trabaja como emisario del presidente.

LA FISCALÍA

¿Crees que la Fiscalía ha actuado bien en el llamado caso ‘Watergate’?

Pésimo, pésimo, me parece impresionante que no lo hayan detenido, que no hayan, por ejemplo, ni siquiera requisado su celular bajo la sola excusa de que no lo tenía a la mano.

¿Qué es lo peor que has visto en estos primeros cuatro meses de Castillo en Palacio?

Su falta de decisión y de pericia para gobernar. No tiene las riendas del poder bajo control y en esa medida no ejerce el liderazgo que el presidente debería ejercer.

El presidente dice en plazas que la derecha y grupos de poder no perdonan que un campesino esté gobernando el Perú. ¿Qué opinas?

Bueno, es verdad que no lo perdonan, pero eso no es fundamento para su torpeza y mediocridad.

¿Por qué dices que la izquierda peruana es una de las más arcaicas y retrógradas?

Porque no entiende el capitalismo y la economía de mercado como sí la entienden y respetan izquierdas en los países desarrollados o, para no ir tan lejos, el propio Chile.

¿Cómo definirías políticamente a Castillo, lo ves cercano a Sendero Luminoso?

No, yo creo que él era vinculado al Movadef por su cercanía al gremio magisterial radical, pero yo no lo vería como un ‘filosenderista’.

¿Por qué crees que se ha nombrado a gente tan incapaz e incompetente y hasta a una ‘tendera’ como funcionarios?

Yo creo que porque es el nivel de Castillo, entonces él convoca a gente de su nivel y lamentablemente tenemos en Palacio a un ser mediocre, incompetente e improvisado.

Ya se presentó la moción de vacancia, ¿por qué estás en contra?

Primero, no tiene aún los fundamentos de derecho y segundo, creo yo, considerando que la vacancia es un hecho político, porque no estamos aún en un momento destituyente. Parafraseando lo que muchos constitucionalistas se ganan con el momento constituyente para cambiar la Constitución, el momento destituyente va a venir a mediados del próximo año con toda seguridad, entonces hablaremos distinto respecto de un fenómeno como la vacancia.

¿Este gobierno durará 5 años en el poder?

Yo lo veo difícil.

La última encuesta de Ipsos reveló que la aprobación del presidente estaba en 35%, ¿la calle lo respalda?

No, yo creo que solamente tiene o mantiene ‘nichos’ en el sur andino que sigue siendo donde más aprobación que desaprobación tiene, pero en el resto, en los sectores populares D y E, y en zonas como el centro del país ya la desaprobación es superior.

OPOSICIÓN MEDIOCRE

¿Qué piensas del rol que está jugando la oposición en el Congreso?

Mediocre, no es posible que transcurridos 100 días no haya sido capaz siquiera de censurar a uno de los impresentables ministros de los tantos que este gobierno ha tenido.

¿Falta un buen líder, un político de centro en el Perú? ¿Quién podría ser?

De centro o de derecha puede haber muchos. Yo creo que han surgido últimamente Roberto Chiabra, Fernando Cillóniz, el propio Rafael López Aliaga se puede reciclar y mantenerse en ristre, vamos a ver cómo le va en los mítines que va a organizar. Van a surgir personajes del centro y de la derecha que capitalizarán el descontento de un gobierno mediocre de izquierda.

CIERRE DE MINAS

¿Qué tan grave es que la primera ministra Mirtha Vásquez haya anunciado el cierre de 4 minas?

Es la mayor estupidez ideológica que he visto en este gobierno. Responde a prejuicios arcaicos de una izquierda anticapitalista, premoderna, como la que lamentablemente la premier representa.

¿Le crees a Castillo cuando invita a los empresarios a invertir con total seguridad en el Perú?

Yo creo que él cree que con eso los alienta, no se da cuenta de que sus gestos contradicen sus palabras y que un gobierno tan improvisado y tan zigzagueante como el que tiene espanta a la inversión privada que va a caer 10% el próximo año.

El alza del dólar y de los alimentos de primera necesidad, ¿son responsabilidad de quién…?

En parte es un fenómeno global y en parte también es un fenómeno producto de la desconfianza del sector empresarial y de la ciudadanía respecto a este gobierno.

A través de sus tuits Vladimir Cerrón fustiga a los ‘caviares’ metidos en este gobierno. ¿Está peleado con el presidente?

Está distanciado sí, pero yo creo que todavía se encuentra a la expectativa de regresar al poder.

VERÓNIKA MENDOZA

¿Qué papel juega Verónika Mendoza en este escenario político?

Un papel lamentable de comparsa y furgón de cola de un gobierno o una coalición de izquierdas absolutamente incompetente.

¿En quién debería apoyarse Castillo para tener gobernabilidad? ¿En Acuña, en Acción Popular?

Yo creo que en el centro empresarial, más que en el centro político. Lamentablemente Acción Popular y Alianza Para el Progreso no han sabido ejercer el rol de liderazgo opositor que les correspondía.

¿Cómo te imaginas al Perú con Castillo 5 años en el poder?

Un desastre absoluto.

¿Qué crees que va a pasar en las próximas semanas o meses?

El gobierno se va a seguir desgastando, deteriorando con las marchas y contramarchas que en los términos económicos va a producir. Creo que no le van a aprobar la delegación de facultades, lo cual es una gran noticia. El Congreso no puede ceder en esas prerrogativas, no le puede dar tanto poder a un gobierno tan incompetente.

Gracias Juan Carlos…

Gracias a ti.

