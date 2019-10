Juan Carlos Táfur: ‘En tres meses la gente le va a exigir resultados a Martín Vizcarra’ | ENTREVISTA | VIDEO | FOTOS

POR: ÓSCAR TORRES



Se disolvió el Congreso y solo quedó la Comisión Permanente. Mercedes Aráoz renunció a la vicepresidencia. Las aguas están convulsionadas. Por tal motivo, Trome conversó con el destacado periodista y psicólogo, Juan Carlos Tafur, quien analiza este momento político del país.



Juan Carlos, los fujimoristas insisten en que Martín Vizcarra ha dado un golpe de Estado y se ha convertido en un dictador, ¿qué opinas?

Claramente discrepo de eso. Yo creo que no es un golpe de Estado. La cuestión de confianza, nos guste o no, estaba permitida en la Constitución y su denegación, que también ocurrió, justificaba esa decisión legal.



¿Realmente ha salido victorioso Vizcarra después de esta disolución del Congreso?

Políticamente, ha derrotado al fujiaprismo y ha fortalecido la Constitución del 93, que en su esencia era presidencialista.



¿De qué depende que el inquilino de Palacio mantenga la ‘luna de miel’ con la ciudadanía?

Ahí sí empiezan los problemas. Si Vizcarra destinase o tuviese en su tarea de gobernar el 10% de fortuna que ha revelado tener en su lucha contra el fujiaprismo, Perú sería Suiza hoy en día.

¿Crees que no le quedaba otra alternativa al presidente que el cierre del Congreso o pudo manejar otras opciones o consensos?

No. Yo creo que él se la debió jugar con la cuestión de confianza por el adelanto de elecciones. Era la mejor salida para todos. Nos librábamos del conflicto de poderes y nos librábamos, y quiero subrayarlo, de un gobierno mediocre como el de Vizcarra.



RESPONSABILIDAD COMPARTIDA



¿Quién es el gran responsable de toda esta crisis política que vive el país?

Hay varios responsables. En un 80% es la irracionalidad de Keiko Fujimori, que condujo a su bancada a ello y la mediocridad del presidente Vizcarra. Ambos son los grandes corresponsables de la crisis.



Tú has culpado a Keiko de ‘sabotear’ al gobierno por no haber superado sus derrotas electorales, ¿te reafirmas?

No. Yo quiero precisar. Esa es una de las razones, pero la principal es la convicción de ella y su entorno de que la línea de confrontación le aseguraba el éxito electoral para el 2021.



En la última entrevista que te hice me dijiste que el gobierno de Vizcarra era mediocre y no tenía grandes cosas que mostrarle al país, ¿cómo lo ves ahora?

Atrapado en la misma mediocridad. Su último gabinete ministerial nos corrobora que no sale de su zona de confort. Es un gabinete mediano, sin mayor solvencia política y me temo que nos conduce a un escenario peligroso para el 2021.

Has dicho que ‘Meche’ Araoz se ha ‘quemado’ políticamente, ¿por qué?

Sí. No ha sabido estar correctamente en el lugar que eligió estar. Puedo yo estar a favor o en contra de su postura frente a la disolución, pero si ya se la juega en contra, bueno, que se la juegue hasta las últimas consecuencias. No que renuncie al día siguiente. O sea, ni siquiera en esa línea ha sido consistente.



PEDRO OLAECHEA



En algún momento se vio a Pedro Olaechea como un potencial candidato de la derecha, ¿cómo queda ahora?

A corto plazo, debe de arrear banderas. Él pudo haber sido el gran candidato de la derecha en reemplazo de Keiko Fujimori, si es que ella no postulaba o no podía hacerlo, pero creo que su performance no ha sido la mejor.



El ciudadano de pie respalda mayoritariamente a Vizcarra, pero dice ‘qué va a pasar’. ¿Cómo ves el panorama a corto plazo?

Creo que en seis meses, o menos, en tres meses la gente le va a empezar a exigir resultados concretos a Vizcarra: Reconstrucción del norte, destrabe de proyectos de inversión privada, seguridad ciudadana, educación y salud pública, cosas en las cuales no ha hecho mayor cosa en estos años.



Algunos analistas opinan que este flamante gabinete es del círculo íntimo de Vizcarra. ¿Te parece bueno para esta coyuntura?

No, yo creo que no. Era necesario un gabinete de mayor convocatoria. Vizcarra no ve más allá de los 10 metros que lo rodean y este gabinete lo confirma así.

¿Qué te pareció la foto de Vizcarra con todos los jefes militares dentro de Palacio? ¿Era un mensaje para quién?

Sin duda era un mensaje para la oposición. Claramente, ese es el objetivo y ese fue el motivo de esa foto. Ahora yo no condenaría a los militares, ya que por disposición legal están obligados a acatar la decisión del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, pero claramente ha habido una motivación política.



La Comisión Permanente ha pedido adelanto de elecciones generales y ‘nos vamos todos’. ¿Te parece que en este momento tiene sustento?

Sustento legal no lo tiene, pero yo sí creo que apenas se constituya el nuevo Congreso, Vizcarra debería replantear nuevamente el adelanto de elecciones, así sea por seis o siete meses.



DEL SOLAR



¿Por qué dices que Salvador del Solar ha resucitado políticamente?

La política se llena de gestos. Y su gesto de ingresar al Congreso y no dejarse atarantar por una puerta cerrada, creo que lo redime de conductas políticas cuestionables del pasado.



¿Cuál crees que será la tendencia que tendrá el Congreso que elegiremos en enero del próximo año?

En general, el Perú está inclinado a la derecha. Yo no veo, la verdad, un fantasma izquierdista apareciendo de improviso. Solo si hubiese una crisis política aún más grave, podría la izquierda o algún aventurero asomarse a las elecciones con algún protagonismo.

Se ha revelado que César Villanueva, quien fue premier de Vizcarra, habría recibido un poco más de 300 mil dólares de Odebrecht. ¿Te genera esto alguna suspicacia?

No, me genera indignación. Alguien que utilizó la bandera anticorrupción... bueno, no es novedad en el Perú que quienes enarbolan las banderas anticorrupción terminan siendo más corruptos que sus acusados. Allí tenemos a Toledo, Susana Villarán... Ellos han hecho de esa bandera un caballito de batalla y él (Villanueva) es el último protagonista de esa saga.



¿Existe la posibilidad de que Vizcarra pretenda quedarse más tiempo en el poder?

No, yo no creo. No solamente porque no considere que es ambicioso, sino que no tiene ninguna posibilidad. Vizcarra no es el monstruo político o electoral que algunos quieren ver. Es muy mediocre como gobernante y yo creo que sería un pésimo candidato. O sea, no le veo futuro político más allá de esta coyuntura.



O sea, ¿no es Maduro?

No, no es Maduro. Aun si lo quisiese ser, no podría.



Se dice que la esperanza del fujimorismo radica en que el Tribunal Constitucional declare el nulo el cierre del Congreso. ¿Crees que se pueda dar?

Lo veo improbable. Con los constitucionalistas que he conversado me dicen que eso, inclusive, ni siquiera podría tener trámite. Entonces, yo lo veo difícil. Además, la actual correlación es adversa al fujimorismo.

¿QUÉ ES LO PEOR QUE LE PODRÍA PASAR AL PERÚ? UN ‘CHIBOLÍN’, LAURA BOZZO...



Tafur cree que lo peor que le podría pasar al país es tener a 'Chibolín' o Laura Bozzo como presidente.

Acabas de mencionar en televisión que Keiko, aun estando presa, tiene posibilidades para el 2021, ¿te reafirmas?

Sí, yo creo que ella, a pesar de todos los pesares y desventuras y traspiés que ha sufrido en todas las encuestas, aparece con un 14% o 15%. Si la izquierda va desunida, como es altamente probable que ocurra, ella se asoma como protagonista de la segunda vuelta y ahí puede ocurrir cualquier cosa en el Perú.



¿Por qué crees que Julio Guzmán es el gran perjudicado con la ‘resurrección’ de Salvador del Solar?

Porque disputan el mismo nicho, el mismo espacio en el imaginario electoral peruano.



Según tu criterio, ¿quién podría ser ahora el candidato de la derecha?

Bueno, habrá varios. Del centro a la derecha aparecen nuevos en el firmamento: Fernando Cillóniz, el propio George Forsyth, eventualmente César Acuña o Julio Guzmán. Creo que están ahí, revoloteando alrededor de las posibilidades.

¿Aún le ves chance a Verónika Mendoza, pese a sus vínculos con Nadine?

La única posibilidad de que Verónika Mendoza tenga protagonismo es que una a toda la izquierda, lo cual es bastante improbable. Solo en esa circunstancia y que se alineen otros astros, podría ella tener protagonismo. Yo no la veo en la segunda vuelta de arranque.



¿Sigues pensando que en el Perú se está gestando una candidatura antisistema tipo Antauro Humala?

Si la crisis política se acentúa por culpa de una mediocridad no corregida del gobierno, Vizcarra sería el gran artífice de un aventurero para el 2021.



¿Qué es lo peor que le podría pasar al país de cara al Bicentenario? ¿‘Chibolín’?

Sí, ‘Chibolín’, Laura Bozzo, cualquiera de esos, de ese perfil. Alguien absolutamente improvisado llegando al poder, en una circunstancia particularmente crítica.



Muchas gracias, Juan Carlos, ¿qué mensaje le darías a la gente?

Que duplique su nivel de exigencia al gobierno y no solo a la gente, a la prensa en particular. Hoy en día se necesita que la prensa mantenga absoluta independencia crítica de un gobierno que ha capturado inmensas cuotas de poder.