Por: Óscar Torres

El Perú vive una etapa crucial. Crisis sanitaria, económica y política. El virus sigue incontrolable y ya se vienen las elecciones generales de abril del próximo año. Por tal motivo, Trome conversó con el destacado periodista y analista político Juan Carlos Tafur.

Juan Carlos, estamos viviendo una crisis sanitaria y política con una economía destrozada. Muchos culpan al presidente Vizcarra, ¿tú también lo ves así?

En algunas cosas sí es culpable, en otras no tanto. La crisis económica es producto de una cuarentena, a mi juicio excesiva, donde él tiene responsabilidad. La crisis sanitaria obviamente no obedece en su inicio a él, pero sí a un mal manejo de la misma en varios frentes.

¿En cuáles?

No provisión de: pruebas moleculares, testeo y seguimiento, oxígeno. O sea, pudo ser menos grave, en parte también es responsable. La crisis política sí no obedece solo a él, la crisis social de alguna manera tampoco, pero en general es corresponsable.

Los críticos del presidente dicen que le ha faltado talla en estos momentos de pandemia. Políticamente ¿cómo calificas al presidente?

Lo ha desbordado. No estaba preparado para gobernar en tiempos normales, menos para una circunstancia como esta.

Una encuesta puso a Vizcarra en el primer lugar con miras al 2021, pero diversos analistas afirman que ya está harto y se quiere ir. ¿Piensas que es así?

Sí, creo que no va a postular. Estoy casi seguro, no tanto porque no quiera, porque casi todos los presidentes quieren quedarse, sino porque en un porcentaje pequeño de lucidez se da cuenta de que si postula no ganaría, quedaría muy mal parado por más que aparezca en la encuesta primero, y eso en una contienda electoral se difumina y termina en el fracaso.

¿Crees que su gran error fue no tener una bancada propia en el Parlamento?

Uno más de sus grandes errores fue ese.

DEL SOLAR

¿Por qué consideras que Del Solar no quiere postular en el 2021?

Quisiera suponer que si lo ha hecho racionalmente es porque se da cuenta de que el centro va a sufrir las consecuencias del desplome de Vizcarra y en esa medida va a pagar las consecuencias electorales.

El politólogo Carlos Meléndez me dijo que hay un electorado que busca un candidato tipo Antauro. ¿Ese escenario lo ves viable?

Sí, de hecho aparece en las encuestas. La última encuesta lo coloca en cuarto lugar. Lamentablemente no hay una encuesta anterior donde aparezca o no se le preguntó, entonces no sé cuál es la tendencia, pero si es real que ha crecido de 0 a 6%, creo que como aparece en la encuesta sería preocupante.

¿En serio?

De hecho hay un sector del electorado que busca algo así. No es mayoritario en este momento, pero es preocupante.

¿Qué es lo peor que le podría pasar al Perú con un candidato antisistema en el Bicentenario?

En términos de realidad una figura tipo Chávez o una izquierda radicalizada.

¿Por qué sostienes que Forsyth no tiene fuste y se va a caer en las encuestas?

Por lo que lo he escuchado atentamente desde que se vio con ímpetus electorales para la presidencial del 2021 y no le encuentro más de tres ideas juntas.

Alfredo Torres de Ipsos sostiene que la ciudadanía busca un rostro nuevo, no un político tradicional. ¿Como van las cosas sería de centro izquierda, de centro derecha, populista, radical…?

La tormenta perfecta de crisis política, económica, social y sanitaria resetea todas las tendencias preexistentes en esa medida. Aunque parezca que evado la pregunta, la elección está para cualquiera.

Daniel Urresti tiene la cruz de la acusación del asesinato del periodista Hugo Bustíos. Si se libra de esa acusación, ¿le ves chances?

Lo veo a Urresti en la segunda vuelta. Mi duda es contra quién. Puede ser Keiko Fujimori, algún candidato de izquierda radical, puede ser cualquiera.

Julio Guzmán se ha caído ha raíz de la escapada del departamento con fuego incluido. ¿Ya perdió toda posibilidad?

No, como te digo, la elección está para cualquiera, pero a Guzmán no lo veo con las principales posibilidades. En el centro donde él se ubica mayores probabilidades tenía Del Solar. Vamos a ver si aún es cierto que no postula al final, y mayor probabilidad tiene Forsyth aún cuando se vaya a desplomar al final. Yo, a Forsyth, no lo veo disputando la segunda vuelta.

Tú has escrito que el fujimorismo puede resucitar. ¿Para ti Keiko no es la nueva Lourdes Flores de la política?

Lo era hasta antes de la crisis, pero esta crisis le vuelve a otorgar posibilidades al fujimorismo, inclusive a Keiko. No pensaba en un candidato distinto a Keiko. En las encuestas sigue apareciendo con 6%. No es poca cosa.

HERNANDO DE SOTO

Hay quienes opinan que va a surgir una cara nueva. ¿El destacado economista Hernando de Soto podría captar la sintonía de la población o lo descartas?

Veo difícil que De Soto gane porque esta campaña va a ser bien sui géneris. No va a haber mítines, no va a haber visitas en los mercados, no va a haber visitas a provincias por la situación de la pandemia. Va a ser una campaña básicamente mediática. Y De Soto, mediáticamente, es un desastre.

Este Congreso, al que muchos califican como el peor de la historia, fue resultado de una elección democrática... ¿Cómo lo ves?

Este Congreso es la expresión del nuevo Perú. De eso no me queda duda y lamentablemente el nuevo Perú es populista. Se rompieron los diques de contención del post fujimorismo y hoy en día asoma el nuevo rostro del Perú populista.

Para ti, ¿qué significa el Frepap?

Para mí es una incógnita porque por un lado es un movimiento ultraconservador, pero de otro lado la votación que tiene no es por esa razón, sino porque es un movimiento disruptivo, antisistema y a la vez muy ordenado. Su conducta en el Congreso revela que es quizás la bancada más sensata del Parlamento.

Sobre el electorado que ha votado por este Congreso, ¿podrías darnos una idea de lo que pasaría en el 2021?

Es un buen anticipo en el sentido de que va a optar por soluciones populistas y eventualmente autoritarias.

¿Cuál sería la tendencia política que traiga reformas y crecimiento económico al Perú?

Para mí tendría que ser un candidato liberal. Ojalá este reseteo del escenario permita que surja un candidato liberal o cercano al liberalismo que proponga eso y pueda ganar las elecciones...

¿La izquierda peruana sigue adoleciendo de un buen candidato?

La izquierda peruana tiene dos serios problemas: que va desunida y se ha ‘caviarizado’. Y en esa medida no tiene ninguna posibilidad. Si se une y se radicaliza, aunque parezca paradójico, tiene más posibilidades.

Gracias Juan Carlos, siempre es un gusto conversar contigo. Ojalá vengan tiempos mejores…

Gracias a ti.

DEFINE EN DOS PALABRAS A LOS POSIBLES CANDIDATOS:

FORSYTH…

Inconsistente.

URRESTI…

Muchas posibilidades.

KEIKO…

Ha resucitado.

JULIO GUZMÁN…

Es un holograma.

VERÓNIKA MENDOZA…

No sabe a dónde va.

ANTAURO HUMALA…

Felizmente no puede postular.