Al manifestar que el Ejecutivo ha cometido una serie de torpezas y errores en los primeros días de gestión, el analista político Juan de la Puente consideró que el presidente Pedro Castillo debe producir cambios y tomar las riendas del gobierno.

“Para el Perú, hoy día, el problema no es la oposición, el problema es el gobierno. Seamos claro que estamos en los 15 días de un gobierno y, si bien es cierto que primero se pide una especie de luna de miel, a mí me parece que las torpezas, los errores y las deficiencias de los primeros 15 días del gobierno amerita que el presidente tome todas las riendas del poder en sus manos y produzca cambios para que el día 26 (de agosto, cuando el Gabinete Ministerial liderado por el premier Guido Bellido pida el voto de confianza al Congreso) no sea un encontronazo que nos acerque a un momento mucho más crítico. La tarea de la política en esta etapa es evitar que tengamos un retorno anticipado a las urnas”, señaló en Ideeleradio.

También dijo que si no se producen los cambios necesarios en el Ejecutivo, será la opinión pública que presionará al Congreso para que no se otorgue el voto de confianza.

“Si no hay cambios hasta estos días, hasta el 26 (de agosto), la opinión pública, más allá del Congreso mismo, presionará por la no confianza. Es cierto, que la opinión pública es cierto muy influenciada por los medios, por la crisis económica podría ser más radical que el propio Parlamento, que todavía están midiendo por el tema de las no confianzas o las dos censuras, el adelanto de elecciones y la vacancia y entonces aparece el asunto del voto ámbar”, detalló De la Puente.

LA OPOSICIÓN

En otro momento, precisó que la oposición seguirá jugando su papel, pero que se debe profundizar en el papel de Vladimir Cerrón, como líder de Perú Libre.

“La oposición va a seguir haciendo lo que sabe hacer. Por ejemplo, las dos bestias negras del gobierno son (Héctor) Béjar y Cerrón y en realidad, claro, está haciendo lo que hace una oposición radical. Hay varios Béjar, un Béjar de la guerrilla, un Béjar académico. La riqueza de un personaje ha sido resumida en una palabra. Yo sospecho también que no se profundiza respecto del papel de Cerrón como líder de Perú Libre, entonces claro a los dos se los anatemiza, entonces queda solo la figura del presidente (Castillo) en el cual se deposita el conjunto de decisiones que deben ser tomadas”, puntualizó.