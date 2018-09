Juan Sheput: "César Hinostroza no es intocable, pues en estos momentos está siendo investigado por el Congreso"

La incertidumbre política crece cada día más. Por tal motivo, Trome conversó con el congresista Juan Sheput, miembro del partido oficialista Peruanos Por el Kambio, sobre los temas más candentes del momento.



Congresista Sheput, como político de experiencia, ¿crees que el fujimorismo realmente busca la vacancia de Martín Vizcarra?

No, yo creo que está buscando su autodestrucción, pues no entienden y no sintonizan con las exigencias de la opinión pública.



Algunos analistas aseguran que Keiko se ‘dispararía a los pies’, no le conviene...

Efectivamente. Todavía no encuentran una fórmula para identificarse como de oposición y en ese sentido, están en ‘trompo’ desde hace mucho tiempo.



¿Hizo mal Vizcarra en reunirse en secreto con Keiko?

No entendieron lo que significa la discreción en política. Ambos fallaron. Las reuniones detrás de cámaras son normales en política y ellos ya lo convirtieron en algo negativo.



Meche Aráoz, prácticamente, ha culpado al premier Villanueva de esta reunión, ¿también lo ves así?

No, César (Villanueva) está cumpliendo un buen papel. Él tiene una buena relación con todas las bancadas y desde ese punto de vista, está trabajando adecuadamente.



A propósito de Meche Aráoz, ha sido criticada por decir que, eventualmente, ella asumiría la presidencia si vacan a Vizcarra. ¿Qué opinas?

Es lo constitucional, pero en un contexto como el actual, no es oportuno.



Los fujimoristas aseguran que Vizcarra se ha vuelto monotemático y no está gobernando. ¿Qué tendrías que decir?

Que ellos lo único que saben es atacar al presidente y no plantean ni una propuesta. Ellos no solamente son monotemáticos, sino que son constantes en lo que significa la oposición por la oposición.



CUESTIÓN DE CONFIANZA

​

En el escenario de que el Congreso no avance con las reformas, ¿estarías de acuerdo con que el presidente haga cuestión de confianza e incluso cierre el Parlamento?

La cuestión de confianza es una medida extrema. Y el cierre del Congreso yo no lo veo en el horizonte, pero sí son instrumentos válidos en el supuesto que haya inmovilidad en el tema público.



¿Eso no sería malo para la gobernabilidad del país?

Por supuesto, generaría una incertidumbre en un momento en el cual necesitamos dar señales al mundo de estabilidad. Sería totalmente desastroso para el Perú.



Tú eres de los que opina que el presidente Vizcarra debe culminar su mandato el 28 de julio del 2021...

Por supuesto, y estoy seguro de que así va a ser.



¿El fujimorismo es el culpable de tanta confrontación política?

Sí, por supuesto. En ese sentido, soy enfático. El fujimorismo y un sector del aprismo.



‘EL AUDIO DE MAMANI’

​

Pero ellos aseguran que a PPK no lo vacaron, sino que renunció por corrupción, ¿es verdad?

No, generaron las condiciones para llevar a la opinión pública a ese extremo. Si es así, yo les creería, pero que me muestren el audio de Mamani. ¿Por qué han malogrado, han escondido, han pulverizado el audio de Mamani, ese que era en la casa de PPK?



Después de todo lo que ha pasado, ¿qué es lo que piensas de Keiko?

Que Keiko Fujimori tiene que desprenderse de sus asesores y trabajar más activamente con políticos de experiencia. Es una persona inteligente y yo creo que dispone de todas las condiciones para reflexionar y cambiar.



Algunos siguen comentando que Vizcarra traicionó a PPK, ¿opinas lo mismo?

No, en absoluto, son circunstancias políticas que él tuvo que enfrentar. Visto en perspectiva, no ha sido así.



¿El premier Villanueva te da confianza?

Sí. Yo he tenido la oportunidad de hablar largo y tendido con César (Villanueva) y sí, tengo confianza en él. Y lo dice alguien que fue muy discrepante con su nombramiento, pero así es la política. Nos permite, a partir de la conversación, sacar nuevas conclusiones.



¿Es cierto que el presidente Vizcarra te llamó hace poco para asumir el premierato?

Yo converso permanentemente con el presidente, pero de esos temas no hemos hablado.



‘HINOSTROZA NO ES INTOCABLE’



Los ‘audios de la vergüenza’ han revelado la podredumbre del sistema judicial. ¿Por qué César Hinostroza es intocable?

No es que sea intocable, pues en estos momentos está siendo investigado por el Parlamento. Lo que pasa es que hay tiempos que son necesarios de respetar. Yo le pido a la opinión pública que confíe en el Congreso.



¿El fiscal Pedro Chávarry debe renunciar?

Yo no puedo hablar de él, ya que soy la persona que lo está investigando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero creo que su situación es complicada.



Cambiando de tema, ¿ya definiste tu voto para la alcaldía de Lima?

Por supuesto. Voy a votar por Jorge Villacorta, de Peruanos Por el Kambio.



¿Qué te deja la gestión de Castañeda?

Desastre total para Lima. Confirmó mi vaticinio. Es el peor alcalde del siglo XXI.



Algunos aseguran que Renzo Reggiardo es el verdadero candidato del fujimorismo. ¿Piensas lo mismo?

No, no es así. Renzo Reggiardo es una persona que tiene pergaminos como para ser alcalde de Lima y no creo que se constituya en una suerte de ‘topo’ del fujimorismo.



En las encuestas parece que el ‘Hermanón’ Ricardo Belmont viene de atrás...

No, yo creo que se ha detenido. Su enfrentamiento y mala perspectiva respecto a la migración venezolana, considero, le ha quitado muchos votos.



Para cerrar, ¿cómo definirías el actual momento de incertidumbre de la política peruana?

En estos momentos, la política en el Perú está peor que el tráfico limeño. Es un caos.



Gracias, congresista Sheput...

Gracias a ti.