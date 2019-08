Juan Sheput: "Vizcarra debe dejarse de medidas improvisadas para subir unos puntitos" | ENTREVISTA | VIDEO

POR: Óscar Torres



El pedido de adelantar las elecciones para el 2020 y el ‘nos vamos todos’, que es celebrado por gran parte de la población, está en boca de la ciudadanía. Por tal motivo, Trome conversó con el congresista Juan Sheput (Contigo), quien advierte lo que podría suceder en las próximas semanas.



Congresista Sheput, ¿se reafirma en que la propuesta del presidente Vizcarra de adelantar de elecciones es una medida populista?

Por supuesto, es populista porque es irreflexiva e improvisada y lo único que busca es satisfacer a un sector de la población a la que siempre le ha caído mal el Congreso y por lo tanto, no tiene ningún fundamento en términos de crisis política.



Los oficialistas que defienden esta propuesta aseguran que era necesaria porque este Congreso es impresentable...

Bueno, se estarán viendo al espejo, pues de lo contrario no están hablando en términos realistas. Este Congreso le ha brindado al gobierno todo lo que ha querido.



Usted ha dicho que el presidente está rodeado de ‘calichines’ que no saben de política, ¿a qué se refiere?

A que son personas que nunca han militado en un partido político. No tienen sentido de lo que es el impacto de sus decisiones y hacen las cosas llevados por las encuestas y no por cuestiones de Estado.

¿Hubiese sido mejor, según su criterio, que el presidente renunciara junto a Meche Aráoz y asuma el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, y él convoque a elecciones?

No, yo creo que el presidente, simplemente, tiene que continuar hasta el 2021 y dejarse de medidas improvisadas con el único ánimo de conseguir unos puntitos de popularidad.



¿Es verdad que Vizcarra ‘pateó el tablero’ porque Daniel Salaverry perdió las elecciones para presidir la Mesa Directiva del Congreso?

Yo estoy seguro de que ha sentido una gran desazón. Yo he visto a la ministra (Gloria) Montenegro en el Congreso dos días antes haciendo campaña por una lista que no era la de Olaechea.



La ciudadanía en las calles exige que se cierre del Congreso. Fustiga a los Becerril, Mamani, Beteta, ¿qué opina?

Que hace 198 años de vida republicana siempre se ha fustigado al Congreso y, casualmente, en eso radica el hecho de tratar de convencerlos para que piensen de manera distinta.



Otros consideran al presidente del Congreso, Pedro Olaechea, como el ‘Bolsonaro peruano’, ¿piensa lo mismo?

No, no lo veo así, a pesar de que ha tenido algunas declaraciones torpes. Yo no lo veo así.

En general y analizando las cosas en frío, ¿qué salida política le ve a la coyuntura que estamos viviendo?

En primer lugar, que el Congreso actúe con madurez y entienda que el Ejecutivo no tiene por qué darle órdenes ni imponerle decisiones. El Congreso debe pensar lo mejor para el país y, si eso significa mandar al archivo el proyecto de ley, pues tiene que hacerlo.



¿Lo mandaría al archivo?

Por supuesto, ya que mandar al archivo el proyecto de ley es más importante que gastar mil millones de soles en un capricho de Vizcarra.

MECHE



¿Le parece viable que si Vizcarra es vacado por el Congreso, asuma Meche Aráoz la presidencia de la república?

Me parece viable porque es la línea constitucional, pero no veo eso en el horizonte.



¿Qué concepto tiene de ella, pues algunos la califican de oportunista?

De ninguna manera. Ella es una mujer de Estado y lo ha demostrado con sus últimas actitudes, desdiciendo las cosas claras al presidente de la república.



¿Por qué cree que el presidente ninguneó y no tomó en cuenta a Meche Aráoz?

Porque es descortés y no tiene sentido de la importancia de las jerarquías en el Estado. Estamos hablando de la vicepresidenta de la república, no de una señora cualquiera.



Algunos analistas sostienen que Vizcarra llegó por accidente a la presidencia y le ha quedado grande el puesto, ¿considera lo mismo?

Sí, creo que por lo menos ha llegado por accidente y que le está quedando grande el puesto. Lo está demostrando en los últimos días, desde el momento en que se limita a hacer lo que le dicen sus asesores y no ve el impacto de sus decisiones.

Usted es congresista, ¿qué autocrítica haría respecto a que la ciudadanía los rechaza mayoritariamente?

La primera, que no hemos podido controlar a una mayoría hegemónica del fujimorismo, que ha demostrado que no aprende de sus errores.



EL FUJIMORISMO



La mayoría fujimorista con apoyo del aprismo es acusada de blindar a corruptos, ¿piensa lo mismo?

Yo creo que ha cometido errores al creer que blindando a sujetos determinados de la Fiscalía, se congraciaba con ellos. Ha cometido allí un gran error.



¿Salvador del Solar ha demostrado tener ‘muñeca política’ en estas circunstancias?

De ninguna manera. A tal punto que empieza conversando en las ruedas de conversaciones con las bancadas por los amigos, en lugar de empezar por aquellos que piensan distinto que él.



¿Cómo califica al primer ministro?

Como una persona que todavía necesita acumular mayor experiencia en política. Está demostrando que no la tiene.



¿Van a dar los tiempos para un referéndum y elecciones en el 2020?

De ninguna manera. Esto es acelerar las cosas y va a poner en peligro la calidad del próximo proceso electoral. Empezando por lanzar por la borda toda la reforma política.

¿Qué es lo peor que podría pasarle al Perú con este adelanto de elecciones?

En primer lugar, perder mil millones de soles en procesos electorales que podrían servir para hospitales, carreteras, colegios y aumentos de sueldo de los pensionistas y de la gente en general. Son mil millones de soles que Vizcarra está lanzando al agua.



La oposición comenta que este gobierno no muestra ningún logro en materia económica ni en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Es evidente. En el último mensaje presidencial ha habido una serie de contradicciones de las cuales no hablamos, porque todo el mundo habla del adelanto de elecciones.



¿Teme usted que pueda llegar un radical de extrema derecha o izquierda?

Por supuesto, están dadas las condiciones y estas medidas que está proponiendo el presidente, que generan caos innecesario, pueden ser aprovechadas por los extremismos de izquierda o de derecha.



¿Quiénes son los políticos más felices con este adelanto de elecciones?

Los más contentos con este adelanto de elecciones deben ser Toledo, Keiko y Ollanta, pues podrían postular sin ningún tipo de problemas y, si alguien los cuestiona judicialmente, dirán que es persecución política. El presidente Vizcarra les ha hecho un gran favor.



¿Y Antauro Humala?

Es el único que está condenado y no podría postular.



Gracias, congresista, ojalá se acaben todos estos líos políticos por el bien del Perú…

Muchas gracias también, Oscar.