Juan Sheput: "Martín Vizcarra era un desconocido y debería agradecer a PPK" [VIDEO y FOTOS]

Juan Sheput , vocero alterno de Peruanos Por el Kambio, considera que el presidente Martín Vizcarra debería de ser agradecido a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) porque indica que era un desconocido para los peruanos.



"Él era un NN. Alguna encuesta reciente decía que el 81% no lo conocía. Entonces, él ha llegado gracias al presidente de la República [PPK] y lo mínimo que ha debido haber es un agradecimiento. Eso tal vez me llamó la atención", manifestó Juan Sheput a El Comercio.



El vocero de Peruanos Por el Kambio indicó que no "fue nada agradable" que el mismo día que se votó la vacancia de PPK, también se realice la juramentación de Martín Vizcarra como presidente del Perú.



"No es un día de jolgorio. Se ha visto en todas las bancadas. Acá no existe la mística ni el énfasis que trae la tradición de 28 de julio. Ha sido [un] trámite burocrático. Lo más importante es el mensaje del presidente", sentenció Juan Sheput.



Juan Sheput considera que el primer mensaje a la Nación de Martín Vizcarra fue "sobrio, corto, didáctico y, sobre todo, alentador".



"Está llamando a voltear la página. Hay que dejarlo que construya su gabinete", sostuvo Juan Sheput tras la juramentación de Vizcarra.



Mensaje a la Nación de Martín Vizcarra