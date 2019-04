Keiko Fujimori: Mark Vito con impedimento de salida del país por 31 meses

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial (PJ) a cargo del juez Víctor Zúñiga, impuso 31 meses de impedimento de salida del país contra el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella , quien es investigado por el Ministerio Público por el delito de lavado de activos.

Esta información fue dada a conocer por Giuliana Loza, abogada de Mark Vito Villanella, quien a través de redes sociales cuestionó la decisión y aseguró que apelará a la misma.

#MarkVito Nuevamente se imponen medidas desproporcionadas a quienes colaboran con la justicia. Impedimento de salida del país por 31 meses, sin debida motivación. Apelaremos y seguiremos apoyando en todo lo que se requiera. #SoloExigimosJusticiapic.twitter.com/kHvDIf6AsW — Giulliana Loza (@GiullianaLoza) 12 de abril de 2019

Cabe destacar que la fiscalía pedía para Villanella 36 meses de impedimento de salida. En la audiencia el fiscal adjunto Emerson Manosalva Pérez, miembro del equipo especial para el Caso Lava Jato, sustentó su pedido en que la medida era necesaria para el esclarecimiento de la verdad y garantizar la realización de peritajes y revisión de documentos solicitados al investigado que aún no habrían sido entregados.

Al respecto Loza indicó que no existen elementos de convicción sobre las imputaciones hechas a su patrocinado y manifestó que la medida requerida por la fiscalía "no es indispensable para conocer la verdad, no es proporcional a los hechos investigados y no es racional su plazo de 36 meses".

Como se recuerda, el pasado 12 de febrero la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios anuló la orden de impedimento de salida del país contra Vito Villanella.

Dicha medida había sido dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien investigaba a Mark Vito Villanella por el presunto delito de lavado de activos.

Villanella es investigado por el Ministerio Público por los aportes que obtuvo Fuerza Popular para su campaña el 2011, a través de actividades sociales como cócteles. La fiscalía le atribuye al esposo de Keiko Fujimori haber adquirido tres terrenos con presuntos recursos que habría obtenido Fuerza Popular para su campaña

