Afirmando que afecta su seguridad jurídica, el juez supremo José Neyra , quien fue demandado junto a su colega Iván Sequeiros por el ex alcalde del Callao, Álex Kouri , rechazó las imputaciones en su contra y dijo esperar que sean desestimadas.



Como se sabe, los citados integrantes del Poder Judicial condenaron a cinco de prisión a Álex Kouri por el delito de colusión, debido a las irregularidades en la construcción de la Vía Expresa del Callao, también conocido como ‘el peaje de la avenida Elmer Faucett’ .



“En este caso, tanto la sentencia de la sala superior como la sentencia en la Corte Suprema establecieron que hubo un perjuicio al Estado por parte del señor Álex Kouri . Estamos hablando de la Vía Expresa del Callao, donde se alteró cualquier cantidad de condiciones y se pactó para favorecer a la compañía Convial”, manifestó José Neyra a ‘El Comercio’ .



José Neyra también recordó que en el caso de Álex Kouri hubo peritajes e informes de la Contraloría que llegaron a acumular 43 tomos. Reveló que la defensa del ex alcalde del Callao interpuso ‘un sinnúmero de medios técnicos de defensa, de acción y prescripción y todo se tomó en cuenta’.



Asimismo, José Neyra consideró ‘arbitraria’ la reparación civil de 500 mil soles que le exige Álex Kouri y anunció que se defenderá legalmente. “Yo no soy ningún corrupto o mafioso. Me debo al Poder Judicial . Se supone que los procesos penales en algún momento deben acabar y tiene que haber seguridad jurídica porque no se puede tratar de amenazar la independencia de los jueces a través de estas acciones”, acotó.